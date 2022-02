PONTE

Não tem sentido mudar o nome da ponte Newton Navarro, considerado o maior artista plástico do Rio Grande do Norte para Governadora Wilma de Faria que aliás, foi quem assinou o decreto dando esse nome a essa bela obra, construída durante o seu governo.

HOMENAGENS

Wilma de Faria exerceu, com galhardia, vários cargos políticos, de vereadora a prefeita de Natal deputada federal constituinte e governadora do estado, merecendo todas as homenagens que possam lhe ser prestadas. Isso é possível sem desomenagear outras pessoas ilustres.

JANELA

No período de 3 de março a 1º de abril, durante a vigência da janela partidário, deputados federais e estaduais poderão mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato. Os que exercem cargo de vereador não estão incluídos nessa possibilidade.

PROJEÇÃO

Mesmo antes da janela partidária, 39 deputados federais eleitos em 2018 já deixaram a legenda pela qual foram eleitos. Na legislatura 117 deputados mudaram de sigla no tempo da janela partidária.

DIXSON

No Rio Grande do Norte que vão aproveitar o período da “janela” para trocar de filiação partidária, está a deputada Carla Dickson, que vai sair do PROS. Outros ainda poderão tomar essa decisão, após a definição das candidaturas majoritárias para 2022.

COBRANÇA

A governadora Fátima Bezerra cobrou do ex-prefeito Carlos Eduardo mais habilidade em seus pronunciamentos sobre sua candidatura ao Senado. Falar o mínimo possível, mas, quando o fizer, mostrar segurança em suas declarações.

CERVEJA

As cervejarias artesanais do Rio Grande do Norte poderão entrar no circuito turístico do estado. Na relação, estão destacadas três delas que são fabricadas em Mossoró, a Bacurim, a Cabocla e a Nordestina.

CASSINOS

Quando for aprovado o projeto de lei permitindo o funcionamento de cassinos, dois hotéis da Via Costeira, em Natal, estão preparando para a abertura das salas de jogos em suas instalações. O Pirâmide e o Ocean Palace já investem nessa divulgação.

TRIBUNAIS

Além do ministro Edson Fachin, que terá mandato de apenas seis meses na presidência do TSE, o potiguar Emmanuel Pereira, que recentemente assumiu a presidência do TST, deixará o cargo em 17 de outubro, quando completa 75 anos, indo para a compulsória.

REFUGIADOS

No 4º dia de guerra entre Rússia e Ucrânia, aumenta o número de refugiados procurando abrigo em países vizinhos. É grande a solidariedade, que inclui abrigos montados com estruturas modernos contrastando com a dificuldade quando são os africanos que procuram refúgio por guerras em seus países.

JUSTIFICATIVA

A Rússia provoca uma guerra sem justificativa. O presidente Putin resolve invadir um país independente, que já fez parte da antiga União Soviética, e a Ucrânia foi o país escolhido para ser invadida. Não havendo reação, outros países poderão ser invadidos.

DIFICULDADES

Grupos de afrodescendentes denunciam a discriminação nas fronteiras da Polônia, onde os guardas da fronteira não autorizam seus embarques em um trem que os ucranianos em segurança para longe dos perigos da guerra junto com todos os ucranianos.