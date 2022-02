SURPRESA

Por esse resultado ninguém esperava, sobretudo em tempo tão rápido. Pesquisa eleitoral feita a pedido do banco Modal divulgada na tarde desta quarta-feira, 23, coloca o presidente Jair Bolsonaro à frente de Lula nas pesquisas espontâneas.

NÚMEROS

Bolsonaro aparece com 34,3% das intenções de votos e Lula com 33,3%. Na pesquisa estimulada, o resultado também é favorável a Bolsonaro, que aparece com 34,7% das intenções, praticamente ao lado de Lula que tem 35% das intenções.

INSTITUTO

A pesquisa é do Instituto Futura e os resultados pegaram de surpresa até mesmo os aliados de Bolsonaro. Outras pesquisas feitas por encomenda de bancos como XP, pelo Ipesp, e Genial Investimentos, pela Quaest mostram outro cenário com Lula à frente.

DIÁLOGO

Pelas notícias vindas da capital, o ex-senador Garibaldi Alves reabriu o diálogo político com a governadora Fátima Bezerra. Ao que parece, a reeleição do filho, deputado Walter Alves, está fazendo com que o “senador de um milhão de votos” abaixe a cabeça.

PROFESSORES

Ao que parece, o prefeito Allyson não está disposto a conceder o aumento de 33,24% aos professores municipais. Para a secretária de Educação Hubeônia Alencar, legalmente, a prefeitura já paga o mínimo estabelecido.

MUDANÇA

O PDT não permitirá que o vereador Paulinho Freire deixe o partido para disputar uma cadeira de deputado federal em outra legenda. O presidente nacional do partido, Carlos Lupi, reforçou o que já havia afirmado o presidente estadual, Carlos Eduardo Alves.

ESTADO

O Governo do RN apresentou na tarde de ontem (23) nova proposta para atualização do piso salarial dos professores. A categoria vai avaliar o novo modelo em audiência a ser realizada nesta quinta-feira (24).

JOGOS

O projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil -cassinos, bingos e jogo do bicho está sendo votado na Câmara dos Deputados. A proposta abre a possibilidade de estados explorarem jogos e prevê o repasse de 40% da receita bruta para estados e municípios.

FALECIMENTO

Faleceu, ontem à noite, aos 86 anos, o ex-desembargador José Vasconcelos da Rocha, que se encontrava na UTI da Casa de Saúde São Lucas em Natal. José Rocha foi deputado estadual e presidente do América Futebol Clube por várias vezes.

MAMOGRAFIA

A Prefeitura de Tibau vai realizar na sexta-feira, 4 de março, das 7h30 às 17h, um mutirão de mamografias gratuitas, em parceria com o Grupo Reviver. A Unidade Móvel para realização dos exames será em frente à UBS Maria Irismar Nolasco.