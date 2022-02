CANDIDATO

Está decidido. O ministro Rogério Marinho será o candidato ao Senado em oposição ao nome a ser apoiado pela governadora Fátima Bezerra. Agora, precisa conseguir o apoio dos que não seguem o credo de Bolsonaro.

PREVISÃO

Desde o início da disputa entre Fábio e Rogério admitia-se que este era nome da preferência do presidente Bolsonaro para essa candidatura. Fábio sabia disso, mas sustentou seu nome até a última hora.

JUSTIFICATIVA

Em nota, Fábio Faria disse que um dos motivos que o fez desistir da candidatura foi deixar o 5G funcionando. “Ficava muito preocupado em sair do Ministério agora em março e não entregar meu maior legado que é o 5G funcionando.

CANDIDATURA

O ministro Fábio Faria foi convidado pelo bolsonarismo para ser candidato ser candidato ao Senado ou a Deputado Federal pelo estado de São Paulo. Declarou que não será candidato em 2022 e vai trabalhar na campanha de Jair Bolsonaro à reeleição.

BOLSONARO

Fábio Faria fez questão de ressaltar que, em nenhum momento, o presidente Jair Bolsonaro interveio nessa decisão. “Toda vez que a gente conversou com ele, dizia que ´vocês dois têm que se decidir´.

GOVERNADOR

Definido o nome do candidato ao Senado da oposição fica mais fácil a decisão sobre o nome para enfrentar a governadora Fátima Bezerra nas eleições deste ano. O nome do presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, continua sendo o mais cotado.

TRAPALHADAS

A candidatura à reeleição da governadora Fátima Bezerra, que ainda navega em mar tranquilo, passou a enfrentar problemas por conta de trapalhadas políticas de última hora. Garibaldi Alves e Ezequiel Ferreira não deverão marchar ao lado da governadora.

CRÍTICA

O deputado Kelps Lima criticou a governadora professora Fátima Bezerra, que é professora, afirmando que, de todos os Estados, a menor remuneração oferecida aos professores é no Rio Grande do Norte.

INSATISFAÇÃO

Em seu discurso, Kelps Lima ressaltou que as críticas feitas não são motivadas pela antipatia, ou ideologia política, mas baseado em números. “As estradas estão ruins, os policiais estão insatisfeitos, os servidores da saúde estão insatisfeitos, a população não sabe mais o que fazer”, disse.

MAIA

O presidente estadual do PL, deputado João Maia é outro que está insatisfeito com a governadora Fátima. Em entrevista ao jornal Tribuna do Norte deixou bem claro que não apoiará o projeto de reeleição da governadora Fátima Bezerra.

PROJETO

A candidatura de Maia ao governo passou a ser vista como uma possibilidade, caso o deputado Ezequiel Ferreira não seja o candidato da oposição. Sendo candidato, João Maia abre espaço que seu cunhado Jaime Calado seja candidato a deputado federal.

AGRADECIMENTO

Também em nota, o ministro Rogério Marinho agradeceu “ao meu amigo deputado federal Fábio Faria pelo desprendimento e generoso gesto” abrindo mão de sua pré-candidatura ao Senado, em prol de um projeto que juntos vamos legar adiante.