RAFAEL

Em declarações à imprensa, o deputado federal Rafael Motta declaro que a união com o PT é o caminho natural, mas não descarta que o PSB possa seguir os próximos passos em uma terceira via ou até mesmo trilhar o caminho da independência.

FEDERAÇÃO

O PSB possui 30 deputados na Câmara e 11 deles ameaçam sair, entre eles Rafael Motta. Com a federação, Rafael estaria fazendo esteira para outros candidatos do PT, com maiores possibilidades de eleição.

POLICIAIS

Policiais civis rejeitaram a nova proposta do Governo do Estado, a quarta apresentada pelo Governo do Estado de incorporação do Adicional por Tempo de Serviço, idêntica à aplicada aos militares da União.

EXTRAS

Os policiais civis voltaram ao trabalho por decisão da Justiça, mas estão obrigados apenas ao cumprimento de suas atividades específicas. Ontem, eles decidiram que não serão voluntários para serviço extraordinário no período de Carnaval.

PESQUISA

Segmentos do partido dos trabalhadores no Rio Grande do Norte satisfeitos com a promessa do PT nacional de que aplicaria pesquisa quantitativa e qualitativa, para consumo interno, sobre a repercussão da aliança do PT com Carlos Eduardo.

PRESIDENTE

A CNT/MDA divulgou pesquisa mostrando Lula com 42.2% e Bolsonaro com 28%. Em seguida vem Ciro Gomes, com 6,7%, Sérgio Moro, com 6,4%, João Doria, com 1,8%, André Janones, com 1,5%, Simone Tebet, com 0,6% e Felipe D’Ávila, com 0,3%.

RESITÊNCIA

Os petistas locais argumentaram que o eleitor de Carlos Eduardo não vota em Fátima para governadora. A realização da pesquisa será importante para a militância que poderá votar em Carlos Eduardo se for constatada a importância dessa aliança.

CONVERSA

Diante da repercussão negativa do apoio a Carlos Eduardo, Raimundo Alves, chefe da Casa Civil do governo Fátima Bezerra, telefonou a Garibaldi Alves tentando agendar encontro sobre a possibilidade de manutenção da coligação com o MDB.

CONVENCIMENTO

Fala-se que o governo tem pesquisas em mãos mostrando que Carlos Eduardo poderia atrapalhar a reeleição da governadora Fátima Bezerra. É isso que Raimundo Alves quer mostrar a Garibaldi na tentativa de evitar que ele apoie candidato da oposição.

TWITTER

O ministro Rogério Marinho foi o auxiliar mais mencionado no twitter pelo presidente Bolsonaro. Com 24 citações, ficou à frente do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que teve 18 referências. Bolsonaro tem cerca de 7,3 milhões de seguidores.

ITAGRES

A governadora Fátima Bezerra voltará em Mossoró no mês de março para verificar o desempenho do programa do Governo de apoio às indústrias. Visitará a TB Nordeste (ex-Itagrés), em funcionamento, mas que o prefeito Allyson teima em afirmar o contrário.