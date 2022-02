SUCESSÃO

No início da semana, haverá encontro dos ministros Rogério Marinho, Fábio Faria, deputado Ezequiel Ferreira, Gustavo Carvalho e Tomba Faria, em Brasília, onde conversarão sobre a sucessão estadual e a composição da candidatura a Senador e suplentes. Contudo, é possível que o resultado seja divulgado somente após o carnaval.

FAVORITISMO

Mesmo sem candidaturas definidas, os últimos acontecimentos na política potiguar despertaram o alerta entre os correligionários da governadora Fátima Bezerra. A conclusão é que não pode haver nenhum passo em falso e, até mesmo, duvidoso. A aliança com Carlos Eduardo, como candidato ao Senado, não tem recebido a aprovação da maioria dos petistas.

DESGASTE

O ano de 2022 iniciou trazendo dificuldades para a governadora Fátima. Além de problemas com segmentos da Polícia Civil com a classe dos professores precisa administrar descontentamentos com o PSB, PROS e MDB, o último, praticamente rompido com a governadora.

RAIMUNDO ALVES

O senador Jean Paul atribui ao chefe da Casa Civil, Raimundo Alves, o boicote direto a sua reeleição. Raimundinho desmente que esteja por trás dessa sabotagem, mas a própria governadora é quem declara ser ele o responsável pela condução política do seu sistema.

PACIÊNIA

O ex-prefeito Carlos Eduardo tem mostrado muita paciência em relação aos novos aliados do partido dos trabalhadores. Além do senador Jean Paul e da deputada Natália, outros ativistas do partido tentam solapar sua candidatura, que já é tida como definitiva. O fogo amigo é muito intenso.

CONTRAPONTO

Correligionários do PT, insatisfeitos com a decisão de apoiar Carlos Eduardo ao Senado, pensaram em mudar de partido e apresentar o nome da deputada Natália Bonavides para concorrer o mesmo posto. O projeto esbarrou na idade da deputada, que precisaria ter 35 anos para essa disputa.

SANDRA

A ex-deputada Sandra Rosado, em tratamento de saúde em Natal, tem aproveitado para manter entendimentos políticos com lideranças estaduais. Na última sexta-feira (18) esteve em reunião na sede da FIERN, que teve a participação do ministro Rogério Marinho, deputado Ezequiel Ferreira e prefeito Álvaro Dias. A vereadora Larissa Rosado este presente ao encontro.

APOIO

Em sua estada em Natal, o prefeito Allyson Bezerra declarou que mantém seu apoio à candidatura do ministro Fábio Faria ao Senado. Reafirmou também que o verá Laurence Amorim terá seu apoio para deputado federal e o Soldado Jadson para a Assembleia Legislativa.

FESTA

O prefeito Allyson acredita que a festa tradicional, Mossoró Cidade Junina, será realizada sem maiores preocupações. É grande o percentual de vacinados em Mossoró e no país e esse número será maior ainda até o período festivo. Assim, a festa acontecerá, com os cuidados normais de higiene.

GOVERNADORA

Em relação à Fátima Bezerra, afirmou que “Mossoró está atrás de ações do Governo. O Estado tem um débito muito grande relacionado à saúde, à infraestrutura, a estradas. Tem o débito naquilo que é obrigação direta, repasses de ICMS, e IPVA. Gostaria pelo menos que o Estado estivesse cumprindo aquilo que é ordinário, que é de transferência direta”.

RESTRIÇÕES

Apesar do aumento de casos causado pela ômicron, país suspende medidas como distanciamento e uso obrigatório de máscara, seguindo Dinamarca e Suécia, que eliminaram restrições contra a pandemia.