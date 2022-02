CANDIDATURAS

A semana termina sem uma definição sobre a candidatura a governador do sistema de oposição à governadora Fátima Bezerra. O deputado Ezequiel parece ser o mais cotado, mas ele mesmo continua sem falar sobre o assunto.

HAROLDO

O empresário Haroldo Azevedo e o ex-prefeito de Olho d´ Água, Breno Queiroz, reafirmam suas candidaturas ao governo, mas não estão sendo levados a sério pela maioria dos políticos de oposição.

LIBERAÇÃO

O ex-prefeito Carlos Eduardo informou pelas redes sociais o apoio do presidente do PDT, Carlos Lupi à sua candidatura ao Senado em coligação com o PT de Fátima Bezerra. Está liberado para essa aliança.

TROCA

Talvez a governadora Fátima Bezerra esteja baseada em pesquisas eleitorais. A troca do apoio de Garibaldi Alves em sua candidatura à reeleição, por Carlos Eduardo, não parece, à primeira vista, ter sido tão vantajosa como pode parecer.

CHUVAS

Volta a chover no Rio Grande do Norte. Nos últimos dois dias foram registradas fortes chuvas, principalmente na região Agreste. Para a região Oeste há a previsão de tempo instável. Em Mossoró, pode chover até 35mm no fim de semana.

REALIDADE

Quem ouviu a entrevista do prefeito Allyson Bezerra à FM98, em Natal, acredita que ele está administrando outra cidade que não Mossoró. Pelo que disse, estamos habitando um paraíso, pelo tanto que foi afirmado pelo prefeito.

GREVE

O indicativo de greve aprovado pelos professores da rede municipal de Mossoró é uma demonstração que o prefeito distorceu as informações. A proposta de greve foi aprovada por 95,9% dos participantes da assembleia geral realizada na tarde de ontem.

ABRASILEIRAR

O preço dos combustíveis será tema constante dos candidatos a presidente da República. O ex-presidente Lula, por exemplo, já adianta que, se voltar ao governo, vai “abrasileirar” o preço do combustível.

AFASTAMENTO

O prefeito de São Gonçalo, Paulinho Emídio, comunicou em suas redes sociais: “Como sempre fui transparente com vocês e toda população, fiz uma live agora há pouco para anunciar minha solicitação de licença de mais 30 dias para continuar me dedicando, integralmente, ao meu tratamento de saúde.”

FPM

Com um aumento de 29,86% as prefeituras receberam, ontem, a 2ª cota de fevereiro do Fundo de Participação dos Municípios. A soma do 1º e 2º decêndio do mês aponta que o FPM está em crescimento de 20,98%, se comparado com o mesmo período de 2021.

VACINA

Os amigos do presidente Jair Bolsonaro decidiram pressioná-lo para que se vacine contra a covid-19, antes da campanha eleitoral. Pesquisas mostram que boa parte dos eleitores do presidente é favorável à imunização o que poderá pesar nas urnas em outubro.