DIÁLOGO

O senador Jean Paul saiu satisfeito do encontro que teve com o ex-presidente Lula, em São Paulo. Nos meios políticos, a interpretação é que Lula convidou Jean para participar do seu governo, ocupando algum cargo importante.

CHAPA

A situação política de hoje não permite que Fátima dispute reeleição em chapa puro-sangue. O momento é diferente das eleições de 2018 e os dirigentes do PT estão conscientes da necessidade de aliança com outros partidos.

DEFINIÇÃO

O secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves, foi bastante pragmático ao afirmar que, como militante do PT, desejaria que todos os candidatos fossem do partido, mas essa não é a realidade atual. Fátima precisa e quer Carlos Eduardo como candidato ao Senado.

CARLOS

Além do reforço à campanha de Fátima na região da Grande Natal, o apoio de Carlos Eduardo procura facilitar o entendimento do PDT em nível nacional, reforçando a candidatura de Lula a presidente da República.

NATURAL

Para ele, “não é nada de esdrúxulo fazer uma aliança com o PDT, porque ela guarda uma identidade ideológica e que tem um objetivo claro – vencer as eleições, ajudar na governabilidade de um segundo governo Fátima Bezerra e guarda identidade nacional”.

EZEQUIEL

Sobre a candidatura de Ezequiel Ferreira, Raimundo Alves lembra que o parlamentar decidiu apoiar a pré-candidatura do ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Econômico), “uma vez que ele apoia outro pré-candidato, não é pré-candidato a senador”.

DIFICULDADES

O compromisso antecipado assumido com a candidatura do ministro Rogério ao Senado e o empenho nas prévias do PSDB para a escolha do governador João Dória à presidência da República dificultaram a continuidade do diálogo entre Fátima Bezerra e Ezequiel Ferreira.

(em atualização)