ATIVIDADE

A Porcellanati, empresa que hoje se chama TB Nordeste Indústria e Comércio de Revestimento S/A (T/B Nordeste) está em funcionamento, em 80% de suas atividades, oferecendo 158 empregos diretos.

FISCALIZAÇÃO

O secretário de Desenvolvimento, Jaime Calado, veio a Mossoró e constatou que o prefeito Allyson Bezerra está enganado ao afirmar que essa fábrica está fechada e pretende marcar reunião com o prefeito para mostrar essa realidade.

PREVIDÊNCIA

No final de sua administração, em 2016, o prefeito Silveira Júnior aplicou R$ 13 milhões da Previdência Municipal em entidade financeira do Rio de Janeiro. Ao que parece, o dinheiro sumiu. A votação da reforma da Previ poderá esclarecer a situação.

AUDIÊNCIAS

O prefeito de Mossoró anunciou viagem à capital do estado, onde agendou uma série de encontros. Na agenda, entretanto, não consta nenhuma audiência com a governadora Fátima Bezerra, nem mesmo para uma visita de cortesia.

REUNIÕES

Durante a semana, o prefeito de Mossoró será recebido por representantes da FIERN, SEBRAE, CREA-RN, Caixa Econômica, Incra, Idema, FECOMÉRCIO, TCE/RN, OAB, DNIT, DETRAN/RN, SESED e COSERN.

FEDERAÇÃO

Com a dilação do prazo até 31 de maio para a formação de composições políticas, os candidatos terão mais tempo para a mudança de partido. Por outro lado, aumenta a angústia sobre as composições que serão formalizadas.

INELEGIBILIDADE

Está previso para a próxima terça-feira em Brasília, no TSE, o julgamento do processo em que o ex-governador Robinson Faria foi tornado inelegível pelo TRER sob acusação de prática de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2018.

SENADO

Jean Paul conversou com Lula, na sede da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo. Aos amigos confidenciou que o encontro foi positivo e volta satisfeito para o Rio Grande do Norte. Não adiantou sobre sua candidatura a reeleição.

MORO

Ao que parece, o ex-juiz Sérgio Moro quer conquistar um mandato político, não importando o cargo que venha a disputar. Não melhorando nas pesquisas como candidato a presidente da Republica disputará cargo à Câmara dos Deputados.

RÚSSIA

A ministra da Agricultura, Maria Tereza, não acompanhará o presidente Jair Bolsonaro em sua viagem à Rússia. Testou positivo para covid-19 e terá de permanecer em quarentena.