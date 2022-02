GERALDO

Agrava-se o estado de saúde do ex-governador Geraldo José da Câmara

Ferreira de Melo, que se encontra hospitalizado em UTI, na capital do estado. Além de governador, Geraldo ocupou os cargos de vice-governador e senador.

PUTIN

Chamou a atenção o distanciamento físico entre os presidentes Vladimir Putin (Rússia) e Emmanuel Macron (França). Cada um sentou na extremidade de uma mesa com cerca de seis meses. O encontro durou cinco horas.

BOLSONARO

O governo Russo exigiu que o presidente Jair Bolsonaro realize testes de Covid-19 para se reunir com Vladimir Putin, na semana que vem. Os dois deverão conversar no mesmo local, mesma mesa, utilizada para o governo francês. ‘

COMITIVA

Além do presidente Bolsonaro, toda sua comitiva terá que ser submetida a rígido controle sanitário, realizando até cinco exames do tipo PCR para detecção de Covid. Um deles seria feito cerca de 3 horas antes do encontro, dia a BBC.

XENOFOBIA

No governo Bolsonaro, até mesmo o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, quer agradar o chefe e declara que o congolês Moïse Kabagambe ‘foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes’

RECURSOS

Em toda história do Rio Grande do Norte, a ação do ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho será marcada pelo grande volume de recursos transferidos ao estado e municípios. Natal, que já recebeu R$ 350 milhões, poderá ganhar mais R$ 150 milhões.

GREVE

Por determinação da Justiça, delegados e policiais civis suspenderam a greve. Contudo, os delegados apenas voltarão às atividades ordinárias de suas funções, sem realização de qualquer serviço extraordinário, até a solução do impasse.

ENTENDIMENTO

Hoje, a partir das 15 horas, haverá reunião entre os policiais civis e delegados com o chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves, representando a governadora Fátima Bezerra. Os delegados advertem que continuarão mobilizados.

ANÚNCIO

A revista Veja deste final de semana confirma que o ministro Rogério Marinho, é o nome escolhido pelo presidente Bolsonaro para disputar o Senado pelo Rio Grande do Norte. Informa ainda que Fábio Faria ficará na campanha presidencial.

PRAZO

Os ministros Rogério Marinho e Fábio Faria estabeleceram o fim deste mês para o anúncio de qual dos dois será o candidato ao Senado nas próximas eleições. O acordo foi divulgado nas redes sociais dos dois ministros.