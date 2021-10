LEITE

Quem chega hoje ao Rio Grande do Norte é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disputará as prévias para a escolha de candidato a presidente da República com o governador de São Paulo, João Dória.

APOIOS

O PSDB estadual não está unido em relação às previas eleitorais que ocorrerão em 21 de novembro deste ano. Enquanto o deputado Ezequiel Ferreira apoia João Dória, o prefeito de Natal, Álvaro Dias ficará com Eduardo Leite.

UNIÃO

Qualquer que seja o resultado da prévia do PSDB, os tucanos do Rio Grande do Norte estarão juntos no apoio ao vencedor. De qualquer maneira, haverá repercussão positiva para o grupo que apoiou o vitorioso

Porto Ilha

A CODERN poderá concorrer com a iniciativa privada pelo arrendamento do Porto Ilha, que deverá acontecer no dia 5 de novembro. Calcula-se que serão necessários, no mínimo, R$ 165 na construção e manutenção da ilha artificial.

CANDIDATURA

Em Mossoró, não há mais dúvidas sobre o candidato a deputado estadual que terá o apoio do prefeito Alysson Bezerra. Cinthia Pinheiro, esposa do prefeito, será o nome e, em pouco tempo, estará participando de todas as atividades oficiais do município.

FEDERAL

Ao apoiar o nome do vereador Lawrence Amorim a deputado federal, o prefeito Allyson abriu mão do apoio de qualquer dos atuais deputados federais, correndo ainda o risco de permanecer sem um representante em Brasília, até o final do seu mandato.

RECLAMAÇÕES

Usuários dos serviços do SUS municipal estão reclamando da falta de médicos nos postos de saúde e também da falta de medicamentos que antes eram entregues nos postos de saúde ou na central de medicamentos.

RADICALIZAÇÃO

A disputa por uma candidatura ao Senado entre os ministros de Bolsonaro, Fábio Faria e Rogério Dias está partindo para o radicalismo. No ponto em que se encontra, não haverá margem para negociação entre os dois que optaram pelo tudo ou pelo racha.

LILÁS

O Governo do Rio Grande do Norte assinou ontem, quinta-feira (28), convênio com a Prefeitura de Assu para instalar a Sala Lilás que vai oferecer estrutura adequada ao atendimento de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica.

SALÁRIO

O salário do atual presidente da Petrobrás, General de Exército Luna e Silva, é de R$ 260.400,00. Além do salário elevado, o presidente recebe todas as mordomias referentes ao cargo, de telefone, transporte e diárias operacionais.

COMPARAÇÃO

No estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde o salário mínimo é 11 vezes maior que o salário mínimo no Brasil, o preço da gasolina standard é de R$ 4,9 o litro. No Brasil, a gasolina está 71,12% mais cara do que nesse estado americano.

CASSAÇÃO

Decisão do Tribunal Superior Eleitoral deixa candidatos a cargos eletivos em alerta. Por maioria de votos, cassou o mandato do deputado estadual Fernando Francischini (PSL-PR) por disseminar notícias falsas contra as urnas eletrônicas. É a cassação por fake News.

CÂNCER

A Câmara dos Deputados aprovou Projeto de Lei 1605/19, que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer, com o objetivo de promover condições iguais de acesso a tratamentos. A matéria será enviada à sanção presidencial.

GÁS

A Câmara dos Deputados aprovou Projeto de Lei que cria o auxílio Gás dos Brasileiros, a fim de subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. O valor será a metade da média do preço nacional de referência do botijão de 13 Kg nos últimos seis meses.