FÁBIO

O ministro Fábio Faria esteve em Mossoró e manteve contato político com o prefeito Allyson Bezerra. À imprensa, confirmou a mudança de partido e filiação ao partido progressista.

CANDIDATURA

O vice-prefeito Fernandinho das Padarias, definitivamente, não será o candidato a deputado estadual do prefeito Allyson Bezerra que declarou que esse nome sairá de consenso do seu grupo político. Aliás, Fernandinho já sabe disso e dispensa esse apoio.

PREVIDÊNCIA

O STF, concedeu o prazo de dois anos para que o RN transfira do Regime Próprio de Previdência Social para o Tesouro estadual a responsabilidade pelo pagamento de benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família.

COMBUSTÍVEIS

O preço dos combustíveis continua subindo e, a cada reajuste, o aumento é mais expressivo. Depois de culpar os governadores, o presidente Bolsonaro agora anuncia a privatização da Petrobrás, o que acarretará preços cada vez mais insuportáveis.

PREÇOS

A gasolina comum do Rio Grande do Norte tem o preço médio mais alto do Brasil segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No Nordeste, o preço médio mais barato é praticado na Paraíba, onde a gasolina custa menos R$ 0,75 por litro.

TETO

A pobreza que hoje atinge 30 milhões de brasileiros, justifica o furo de teto que possa causar o Bolsa Família. O presidente está certo em adotar essa providência, a exemplo dos que fizeram os dirigentes na Alemanha, na França, e nos EEUU.

VACINAÇÃO

São Paulo atingiu, ontem, a marca de 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19, o que indica 35,3 milhões de pessoas vacinadas.

BOLSONARO

PUNIÇÃO

O Youtube retirou do ar o vídeo da transmissão onde o presidente Bolsonaro divulgou uma notícia falsa que associava a vacina contra a covid-19 com a Aids. Ficará suspenso por 7 dias. O senador Randolfe quer mais e pediu ao STF que Bolsonaro seja banido das redes sociais.

DENÚNCIA

Além de ficar afastado por 7 dias das redes sociais como youtube e Facebook, Bolsonaro foi novamente denunciado ao STF e ao TSE por fakenews. A CPI da Covid também aproveitou para acrescentar mais uma denúncia em seu relatório final.

PRESIDENCIÁVEIS

A 3ª via já tem 11 pré-candidatos a presidente: Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB), Eduardo Leite (PSDB), Arthur Virgílio (PSDB), Sergio Moro (sem partido), Rodrigo Pacheco (PSD), Luiz Henrique Mandetta (DEM), Simone Tebet (MDB), José Luiz Datena (PSL), Luiz Felipe D’Avila (Novo) e Alessandro Vieira (Cidadania).