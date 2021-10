DIFICULDADES

Ao que parece, oi vice-governador Antenor Roberto não criará dificuldades se a governadora Fátima Bezerra julgar conveniente escolher outro candidato para o cargo, nas eleições do próximo ano. Entre as alternativas poderá reassumir o cargo de Procurador do Estado.

COMPROMISSO

A governadora Fátima conversa com o MDB para a indicação do candidato a vice, mas a presidente nacional do PCdoB, vice-governadora de PE, Luciana Santos, avisou à governadora que o partido quer continuar com a aliança política, da forma “como está posta hoje”.

APODI

O Ministério Público do RN determinou à Prefeitura de Apodi a exoneração dos servidores púbicos efetivados e admitidos sem prévia aprovação em concurso público, antes da Constituição Federal de 1988, sem cinco anos no cargo quando da promulgação do texto.

COBRANÇA

A vereadora Larissa Rosado cobrou o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais, lembrando que o Ministério Público está exigindo a mesma providência. Com o controle da pandemia da Covid19, não é mais necessário o ensino remoto nas escolas.

CÂNCER

A Câmara Municipal de Mossoró realizou sessão solene em homenagem às mulheres que venceram e que lutam contra o Câncer de Mama em Mossoró e região iniciativa da bancada feminina, vereadoras Larissa Rosado (PSDB), Carmem Júlia (MDB) e Marleide Cunha (PT).

ATENDIMENTO

A vereadora Larissa Rosado cobrou à prefeitura de Mossoró mais agilidade na realização de exames como mamografia, ultrassonografia e exames complementares que podem ajudar no diagnóstico precoce de vários tipos de câncer.

MORTES

Três estados não registraram mortes por Covid-19 no dia de ontem, Rondônia, Mato Grosso e Amapá. O Rio Grande do Norte estava nessa relação, mas registrou 3 mortes e voltou a preocupar as autoridades da saúde.

NACIONAL

Em termos de Brasil, a semana termina com o registro de número diário de mortes inferior a 500, com o país registrando 318 mortes e 11,7 mil novos casos de infectados nas últimas 24 horas.

ANÚNCIO

Aproveitando a condição de ministro das Comunicações, Fábio Faria anunciou que o Brasil fechou contrato com a farmacêutica Janssen para a compra de 38 milhões de vacinas de dose única contra a Covid. Rogério Marinho terá que anunciar novo investimento para o estado.

BOLSONARO

A ideia pode até parecer extravagante, mas já há quem admita que o presidente Jair Bolsonaro, constatando que não terá chances de reeleição, disputará o cargo de senador ou mesmo de deputado federal. O que importa é não ficar sem mandato, ante a avalanche de denúncia que se prenuncia.

