DESMENTIDO

O deputado federal Benes Leocádio (Republicanos) desmentiu declaração da deputada estadual Eudiane Macedo (Republicanos), sua aliada, afirmando de que havia desistido de ser candidato ao Governo do Rio Grande Norte e disputaria a reeleição para o cargo deputado.

CANDIDATURA

Em seu desmentido, entretanto, o deputado Benes disse não ser problema nem obstáculo para quem quer que seja ir ao projeto de candidatura majoritária pela oposição, sugerindo poder abrir mão da candidatura em nome de um postulante mais competitivo.

VISITAS

Os ministros Rogério Marinho e Fábio Farinho amiúdam suas visitas ao estado. Marinho tem vindo com maior frequência, até pela característica da pasta que ocupa, mas Fábio também não perde oportunidade e avisa que, na próxima segunda-feira (25) estará em Mossoró.

MEDICINA

A prefeita de Pau dos Ferros, Marianna Almeida (PSD) foi recebida, em Brasília, pelo ministro da Educação Milton Ribeiro. Em pauta, a instalação no campus UFERSA de um curso de medicina. Foi acompanhada pelo ministro Fábio Faria e pelo deputado Galeno Torquato.

ABSORVENTES

O assunto ganha o plenário de câmaras municipais em todo Brasil, após veto do presidente Bolsonaro ao projeto aprovado no Congresso. Ontem, a Câmara Municipal de Natal aprovou projeto da vereadora Brisa Bracchi (PT) que promove distribuição de absorventes a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica na capital potiguar.

PESQUISA

O PSDB encomendou pesquisa eleitoral, qualitativa e quantitativa, em vários municípios brasileiros. Mossoró foi incluída no projeto e os pesquisadores entrarão em campo para apresentar ao partido os resultados do levantamento.

PESQUISA

Pesquisa para o Blog do BG mostra que a governadora Fátima Bezerra lidera a preferência para o governo do estado, com 30,65% seguida por Carlos Eduardo (PDT) com 21,24%. Garibaldi Alves, 20,59% e Carlos Eduardo Alves (14,4%), lideram a corrida para o Senado.

CANDIDATURAS

Em Mossoró, fala-se que o prefeito Allyson Bezerra aguarda o momento oportuno para anunciar a candidatura da esposa Cinthia a deputado estadual. Em Brasília, comenta-se que o presidente Bolsonaro sonha com a candidatura da esposa Michelle ao Senado, pelo DF.

INELEGIBILIDADE

Acontece que a esposa de Bolsonaro é inelegível para qualquer cargo, em todo país, pelo fato do marido ser o presidente da República. No caso de Mossoró, a esposa do prefeito estaria impedida de disputar cargos municipais, pode concorrer a deputado estadual.

NERVOSINHO

Bolsonaro, em suas redes sociais: “Vai ter novo aumento de combustível nas próximas semanas. Não vou negar isso daí. Estou buscando solução. […] Aí fica o mercado nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, pessoal do mercado, vocês vão ser prejudicados também. Querem acreditar na minha palavra ou na da Miriam Leitão?”

GUEDES

Após o pedido de demissão de quatro membros da equipe de Paulo Guedes o presidente Bolsonaro assegurou que o ministro da Economia continua no governo e o governo segue com a agenda de reformas que tramita no Congresso Nacional