NOTAS DA REDAÇÃO

TRANSPOSIÇÃO

Finalmente! Ontem, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, autorizou, em Luís Gomes (RN), o início dos trabalhos no canteiro de obras do túnel do Ramal do Apodi, dentro da programação da Jornada das Águas.

TÚNEL

O ato aconteceu em Luis Gomes (RN). Rogério afirmou que era “o início de uma obra emblemática, o canal do Apodi”. O túnel, com outros 15km de canais, vão levar água de qualidade, transformando a realidade das pessoas de 54 municípios no CE, PB e RN.

CANDIDATURA

Em conversas com correligionários, Rogério declarou estar disposto a continuar o trabalho pela sua candidatura ao Senado. Caso não consiga viabilizar esse projeto, não disputará nenhum outro cargo eletivo.

TCU

Entre os que faziam parte da comitiva do presidente Bolsonaro, em sua última passagem por Mossoró, ontem, havia comentários que o ministro Rogério Marinho havia sido convidado para ocupar um cargo no Tribunal de Contas da União.

DESEMBARQUE

Ao desembarcar em Mossoró, para agenda no Ceará, o presidente Bolsonaro, sem máscara, foi recepcionado pelo prefeito Allyson, com máscara sendo ovacionado por um número bem menor de apoiadores do que na última vez que por aqui esteve.

VACINA

Metade da população brasileira está com ciclo vacinal anti-covid completo. São 107.407.050 pessoa, ou 50,4% da população, segundo contagem do Consórcio de Imprensa, criado quando o governo tentou dificultar a divulgação do número de mortos pela doença.

ICMS

É com razão que os Estados temem as mudanças no cálculo do ICMS sobre combustíveis. No caso do Rio Grande do Norte, a medida provocará uma redução na arrecadação de R$ 498 milhões por ano.

TRE

O Tribunal de Justiça definiu, na sessão desta quarta-feira (20), a formação da lista tríplice para juiz titular do TRE/RN da classe jurista. Para membro titular da vaga ficaram em 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente, os advogados Fernando de Araújo Jales Costa, Felipe Maciel Pinheiro Barros e Renier Pereira da Rocha Nunes.

CANDIDATURA

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comunicou que deixará o PSD para se filiar ao PSD de Gilberto Kassab para ser candidato a presidente da República. Espera sensibilizar a classe política e representar uma opção para terceira via, disputando com Lula e Bolsonaro.

AUXÍLIO

O Planalto adiou mais uma vez o lançamento do programa assistencial que substituirá o Bolso Família, com valor de R$ 400 em 2022, denominado Auxílio Brasil. Ainda não há uma nova data para o anúncio oficial do programa.