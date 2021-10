DEMISSÕES

O prefeito Allyson demitiu mais de 400 de cargos comissionados. Oficialmente, como parte da reforma administrativa, mas na verdade, foram indicações de vereadores aliados que precisam comprovar fidelidade ao prefeito para garantir o retorno aos cargos.

APOIOS

Recentemente, Allyson reuniu em almoço 16 vereadores da base aliada e deixou claro que quer o apoio de todos à candidatura do vereador Lawrence a deputado federal. Espera-se que, num segundo momento, definirá o nome da esposa como candidata a deputada estadual

DESRESPEITO

O vereador Raério Cabeção tem se notabilizado pelas constantes agressões às vereadores, poupando somente os vereadores. A última ofensa foi para a ereadora Marleide Cunha, que vem recebendo solidariedades, sobretudo de grupos de mulheres de todo país.

PLANO DE OBRAS

Faltando um ano para as eleições, quando será candidata à reeleição, a governadora Fátima Bezerra anunciou, ontem, plano de obras nas áreas de infraestrutura viária, saúde, educação, segurança pública e habitação popular que prevê investimentos de R$ 494,4 milhões.

MOSSORÓ

Nesses investimentos, há previsão para reforma das instalações do Hospital Regional Tarcísio Maia, reforma das instalações físicas do Laboratório Central em Mossoró, Construção de novo IERN em Mossoró e recuperação física de escolas estaduais.

MÉDICOS

O Dr. Ronaldo Fixina avisa que hoje, na semana comemorativa ao Dia do Médico e Dia do Anestesiologista, o Sindicato dos médicos de Mossoró terá como palestrante o psiquiatra Dr. Gustavo Xavier, que abordará o tema “A Saúde Mental do Médico.

FEDERAÇÕES

Em nível de Brasília, os partidos avançam nas conversas sobre a composição das federações partidárias. A perspectiva é que sejam formadas quatro grandes federações em condições de elegerem a maioria dos deputados federais e deputados estaduais.

CANDIDATOS

Os possíveis candidatos a cargos legislativos estão preocupados e ansiosos, pois a federação que for formada em nível nacional terá qu er repetida nos estados obrigando, em alguns casos, a convivência entre adversários tradicionais locais.

ICMS

Aprovado na Câmara dos Deputadas na noite de ontem, o projeto que altera o cálculo do ICMS sobre combustíveis já se encontra no Senado. Com essa mudança, Estados e Distrito Federal perderão arrecadação sem ter culpa pela alta dos preços.

DIVERGÊNCIA

O senador Styvenson Valentim (Podemos) é favorável à redução de impostos, enquanto o senador Jean Paul Prates (PT) é contra. Para ele, o presidente da República defende a tese absurda de que o preço alto dos combustíveis é culpa dos governadores.