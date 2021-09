CONTRATEMPO

O presidente Bolsonaro não esperava que dois componentes de sua comitiva oficial fossem diagnosticados com covid, durante sua visita aos Estados Unidos. Azar maior foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga testar positivo e ter de ficar de quarenta em Nova Iorque.

DISCURSO

Depois do discurso do presidente Bolsonaro na ONU, considerado um desastre político, diplomatas disseram que ele modificou a versão elaborada pelo Itamaraty, que não se estendia em temas de política interna.

GOVERNO

A governadora Fátima Bezerra confirma a transferência da sede do governo do Estado de Natal para Mossoró, de 28 a 30 de setembro, dentro das solenidades de comemoração da libertação dos escravos, cinco anos de a Princesa Isabel assinar a Lei Áurea.

PROGRAMAÇÃO

Ainda não foi confirmada a programação oficial do governo em Mossoró, mas a governadora participará da Assembleia Universitária da UERN e da posse da reitora Cicília Maia e seu vice, Chico Dantas. Além disso, terá encontros com políticos e lideranças da Região.

ROMPIMENTO

Apesar dos rumores, ainda não foi oficializado o rompimento oficial entre o vereador José Peixeiro e o prefeito Allyson Bezerra. O motivo seria a candidatura do vereador a deputado estadual, sem encontrar apoio junto ao sistema governista.

NEPOTISMO

O vereador Raério Cabeção confirma a nomeação de filhas na prefeitura de Mossoró, mas não aceita que os empregos sejam classificados como nepotismo. Com a palavra o Ministério Público, que foi o responsável pela denúncia.

ROGÉRIO

Ao colocar o Mirante do Monte das Gameleiras como beneficiário de verba do Ministério do Desenvolvimento Regional, o ministro Rogério Marinho atiçou o “fogo amigo” que não perdeu tempo, disparando por todo lado para minar sua candidatura ao Senado da República.

RECURSOS

Mesmo com o governo do estado assumindo o compromisso de pagar os atrasados, a Liga de Combate ao Câncer poderia pressionar a bancada federal para a liberação de verbas do governo federal que possibilitem a instituição a trabalhar com mais comodidade.

AGRIPINO

Após encerrar o mandato de senador e não conseguindo eleger-se deputado federal, José Agripino enfrenta a deputada Carla Dickson que também deseja presidir o partido resultante da fusão do DEM com o PSL, em nível de Rio Grande do norte.

HENRIQUE

O ex-deputado Henrique Alves, eleito por 11 vezes deputado federal, trabalha seu retorno à Câmara. No último domingo (19) participou, em Angicos, de comemoração pelo centenário de Paulo Freire, no mesmo palanque em que se encontrava a governadora Fátima Bezerra.

PRIVATIZAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro anunciou o leilão do Porto Ilha de Areia Branca para o mês de novembro de 2021, com arrendamento do porto por 25 anos e investimento de R$ 65 milhões durante esse período. A informação foi divulgada pelas redes sociais do presidente.