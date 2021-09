NEPOTISMO

Contrariando o discurso de moralidade e cobrança de honestidade a outros vereadores no desempenho do mandato parlamentar, o vereador Raério Cabeção foi denunciado pelo Ministério Público por ter três filhas nomeadas na prefeitura de Mossoró. Isso é nepotismo.

CARGOS

O prefeito Allyson, nomeou as filhas de Cabeção, Laura Tamara para Diretora de Unidade Secretaria de Administração; Thaís Araújo Gerente Executivo na Secretaria de Saúde, e Hanna Evelyn para Chefe de Divisão no gabinete do prefeito, com salários entre R$ 1,2 mil e R$ 2,9 mil.

PRAZO

O Ministério Público deu o prazo de 30 dias para que as exonerações sejam feitas pelo prefeito Allyson e o vereador Raério Cabeção terá que procurar outros cargos para a nomeação das três filhas, possivelmente em alguma empresa terceirizada pela prefeitura de Mossoró.

ILUMINAÇÃO

Pegou mal para o prefeito Allyson a intenção de desvincular 30% da receita da Contribuição de Iluminação Pública para gastar da forma que bem desejar. Com muitas ruas às escuras, o ideal seria tornar Mossoró uma cidade bem iluminada, contribuindo para a dimiuição da violência local.

CONTATOS

Em suas visitas à Mossoró, os pré candidatos a governador, Carlos Eduardo e Benes Leocádio esqueceram de contactar com importantes lideranças políticas locais. Em seu retorno, Carlos Eduardo já adiantou que pretende conversar com a ex-prefeita Rosalba Ciarlini.

PALMATÓRIA

O prefeito Allyson Bezerra estendeu a mão à palmatória, e reconheceu que a maioria das obras executadas em Mossoró estão sendo bancada com recursos do Finisa, contrato assinado com a CEF em 2020 pela prefeita Rosalba. A Verdade é que Mossoró não estava em calamidade financeira.

DISPUTA

Sinal dos tempos. A indicação do ex-senador para presidente do novo partido que substituirá o DEM e PSL não parece tranquila. A deputada federal, em exercício, Carla Dickson também pleiteia a presidência da legenda.

CANDIDATURA

O secretário de Desenvolvimento do RN, Jaime Calado, casado com a senadora Zenaide Maia, não abre mão de sua candidatura a deputado federal. Ainda ensaiou ser candidato a vice-governador de Fátima Bezerra, mas não conseguiu emplacar o projeto.

CIRURGIAS

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em sua visita ao Rio Grande do Norte não foi questionado sobre a situação de centenas de pacientes em fila de espera por cirurgias eletivas, em alguns casos, com mais de cinco anos de espera.

FAIRPLAY

Questionado sobre a possível candidatura de Garibaldi Alves Filho ao Senado, Jean Paul Prates declarou que “o processo eleitoral só ganha com a disponibilidade de um nome como o de Garibaldi. O senador Jean Paul é candidato à reeleição.