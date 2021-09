ENCONTRO

Em São Paulo, durante o encontro do PSDB Mulher, Sandra e Larissa Rosado foram recebidas pelo governador João Dória e pelo presidente do PSDB, ex-deputado Bruno Araújo. Em pauta, as eleições de 2022.

LARISSA

No encontro do PSDB Mulher, em São Paulo, a vereadora Larissa Rosado, de Mossoró, foi escolhida pelas organizadoras do encontro para falar em nome das mulheres, o que mostra o reconhecimento do seu tralho e o prestígio junto às demais convencionais.

GARIBALDI

Depois do encontro do ex-senador Garibaldi Filho com o ex-presidente Lula, seus assessores voltam a insistir em sua candidatura para o Senado, nas eleições de 2022. O objetivo principal seria fortalecer a campanha do filho, deputado Walter Alves, candidato à reeleição.

HENRIQUE

O ex-ministro Henrique Alves, ao que parece, não conseguirá romper o muro familiar que continua inflexível em negar registro de sua candidatura pelo MDB. Ainda este mês, Henrique virá a Mossoró, articulando sua candidatura como deputado federal.

MORTES

Em meio à celeuma da vacina para adolescentes, provocada pelo ministro da Saúde Marcelo Queiroga, ao suspender a vacinação para essa faixa etária, um ano e meio após início da pandemia as mortes caem 72% no Rio Grande do Norte.

CONTRADIÇÃO

O presidente Bolsonaro contrariou uma promessa de campanha e vários discursos onde disse que não aumentaria impostos. afirmou que o Brasil tinha enfrentado a pandemia sem aumentar os impostos e que, no futuro, também não haveria aumento de qualquer imposto.

AUTONOMIA

Sobre a suspensão da vacinação contra a covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou que “estados e municípios têm autonomia” para continuar aplicando os imunizantes no grupo mais jovem.

PROGRAMA

Em Natal, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, participou do lançamento de um programa de expansão da testagem do coronavírus, iniciado simultaneamente em cinco cidades brasileiras, representando as cinco regiões do país.

PESSOAL

Embora a governadora Fátima Bezerra tenha diminuído o número de funcionários do estado, O governo do RN ainda está entre os que comprometem mais de 57% do que arrecada com folha de pagamento dos servidores.

PESQUISA

O Datafolha divulgou, ontem pesquisa de intenção de votos para presidente da República: No 1º turno, Lula tem 44% das intenções de voto e Bolsonaro 26%. No segundo turno, Lula venceria com 56% dos votos, segundo a pesquisa, ante 31% de Bolsonaro.

VERÃO

Estudo encomendado pelo governo federal revela que, para enfrentar a crise da falta de energia, a adoção do horário de verão não representa economia no setor, motivo pelo qual ele não deverá ser adotado nos próximos meses.