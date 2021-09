AGRIPINO

Em Brasília, ficou acertado que o ex-senador José Agripino Maia será presidente, no Estado, do novo partido resultante da fusão DEM-PSL, ainda sem nome e a ser presidido pelo deputado federal Luciano Bivar em nível nacional.

CENTRÃO

Dependendo dos dois atuais presidentes do DEM e do PSL o partido não será necessariamente de oposição ao presidente Bolsonaro, com tendência política para o Centro, mas sem representar um novo Centrão.

VACINA

A governadora Fátima Bezerra mostrou-se surpresa com a decisão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga em recomendar a suspensão da vacinação contra covid-19 na faixa etária entre 12 e 17 anos, sem comorbidades.

NATAL

Como se trata de uma recomendação, e não uma determinação, o prefeito Álvaro Dias deverá continuar vacinando os jovens nessa faixa etária, a exemplo do que ocorre nos demais países. Na China, por exemplo, as crianças a partir de 3 anos de idade estão sendo vacinadas.

IMPOSTOS

Com a ameaça de apagão, o RN vem obtendo recordes na arrecadação de impostos. Como as termoelétricas usam o diesel como combustível, houve aumento no consumo e também nos tributos. Em agosto, o estado arrecadou R$659 milhões com ICMS, 23% a mais que em 2020.

EÓLICA

A energia eólica gerada no Rio Grande do Norte vem contribuindo para o abastecimento e salvando a Região Sul do apagão.

CANGUARETAMA

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte acatou recurso e anulou os diplomas eleitorais do prefeito e da vice-prefeita de Canguaretama, Wellinson Carlos Dantas Ribeiro e Maria de Fátima Moreira, determinando a realização de novas eleições.

RASTREAMENTO

O ministro Alexandre de Moraes tornou sem efeito decreto presidencial que dificultava o rastreamento de armas e munições.

PESQUISA

A última pesquisa divulgada foi aplicada entre 13 a 15 de setembro, depois da mobilização do presidente Bolsonaro no 7 de setembro, onde acusou o STF e seu posterior recuo, acenando com uma paz aparente entre os Poderes da República.

DESEMPENHO

Os dados da pesquisa apresentam o pior resultado para Bolsonaro, desde que assumiu a presidência; 53% dos brasileiros reprovam seu governo e apenas 24% aprovam, um número muito baixo. Em maio, esses números eram 37% de aprovação contra 34 de desaprovação.

ATIVISMO

Mesmo reclamando do ativismo do STF, políticos recorrem à Corte para resolver problemas internos. Os senadores Jorge Kajuru e Alessandro Vieira entraram com mandado de segurança para obrigar o senador Davi Alcolumbre, da CCJ a pautar a sabatina de André Mendonça.

DEMORA

A indicação do ex-ministro da Advocacia-Geral da União para a vaga aberta no STF foi oficializada no início de agosto pelo presidente Jair Bolsonaro. Kajuru e Vieira consideram abusiva a atitude de Alcolumbre, por isso recorrendo à alternativa judicial.