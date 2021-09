PSDB

Sandra e Larissa Rosado viajam hoje à São Paulo, onde participarão do encontro nacional de mulheres do PSDB, que será presidido pela ex-governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, presidente nacional do PSDB Mulher. Larissa é a presidente regional no RN.

ENTENDIMENTO

Ao menos no momento atual, o ministro Rogério Marinho não aceita conversar com o também ministro Fábio Faria sobre acordo nas eleições do próximo ano. Reafirma sua disposição de disputar o Senado e não abre mão para concorrer a outro cargo, como deputado federal.

DESPRESTÍGIO

Não andam boas as relações entre o prefeito Allyson Bezerra e o seu vice-prefeito, João Fernandes de Melo Neto que, recentemente, viu sua sogra, enfermeira Branca, ser transferida da Secretaria de Saúde para cargo no Instituto de Previdência de Mossoró.

SAÚDE

A população de Mossoró está pra lá de insatisfeita com o atendimento à saúde no município de Mossoró. Em algumas UBSs não existem médicos e, nas UPAS, há informações de falta de medicamentos e exames laboratoriais básicos.

ÁLCOOL

A FIERN defende a venda direta de álcool das usinas produtoras aos postos de combustíveis, que poderá propiciar redução de preços ao consumidor final. O pleito é uma demanda antiga das indústrias de álcool.

VACINAS

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu, ontem, mais um carregamento de vacinas contra a Covid-19. São mais 17.550 doses de Pfizer que serão destinadas à continuidade da campanha de vacinação entre os menores de 18 anos.

MORTE

Duas pessoas morreram no RN, infectados pela variante Delta, que já conta com 34 casos confirmados no estado. Uma das vítimas tinha 89 anos. A outra, com apenas 45 anos, não tinha registro da vacina.

TIME

A revista Time, elegeu a empresária brasileira Luiza Trajano como uma das pessoas mais influentes do mundo. Para assinar o texto de apresentação da empresária, a revista escolheu o ex-presidente Lula.

FORA

O presidente Bolsonaro, que fez parte da lista em 2020, ficou fora da relação. A única representante do Brasil no ranking da “Time” é a empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza, na categoria Titãs.

DESAFIO

Sobre Luiza, Lula escreveu: “Em um mundo onde bilionários queimam fortunas em aventuras espaciais e iates, Luiza se dedica a um tipo diferente de odisseia. Ela assumiu o desafio de construir um gigante comercial e ao mesmo tempo construir um Brasil melhor”.

RETROCESSO

Por falta de dinheiro para comprar um botijão de gás, algumas famílias voltaram a queimar lenha para preparar a comida de casa. E se preparam para o enfrentamento do racionamento e alta no preço da energia elétrica.

CPI

A CPI da Covid-19 chega à casa do presidente Bolsonaro e aprova convocação de Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro. É uma derrota do presidente da República, com a bancada no Senado nada fazendo para evitar essa convocação.

QUARENTENA

Por 273 votos a 211, os deputados aprovaram a emenda que retoma quarentena para juízes, procuradores, militares e policiais no Código Eleitoral. A partir das eleições de 2006, representantes dessas categorias precisam se desligar do cargo quatro anos antes das eleições.

MORO

Com as mudanças valendo somente a partir das eleições de 2026, o ex-ministro Sérgio Moro, não será atingido pelas novas regras, o mesmo acontecendo para os ocupantes de cargos enquadrados nas novas regras.