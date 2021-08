VACINAS

O Rio Grande do Norte vai bem em termos de vacina anti-covid19. Até ontem, cerca de 80% da população, com 18 anos ou mais, estavam vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a pouco mais de 2,1 milhões imunizados, segundo a plataforma RN + Vacina.

INSATISFAÇÃO

A bancada de vereadores que apoia o prefeito Allyson não esconde a insatisfação com o prefeito. Falta incapacidade política para o diálogo e o tratamento do executivo com os parlamentares vem sendo na base da pressão, sem qualquer diálogo.

BOLSONARO

O presidente Jair Bolsonaro resolveu posar de bom moço e responsabilizar os governadores pelo alto custo dos combustíveis. Acontece que os governadores não estão ace8itando essa responsabilidade.

ÁLVARO

Para bom entendedor, não resta dúvida em relação à candidatura do prefeito de Natal, Álvaro Dias, ao governo do Estado. É tudo questão de tempo. Ainda não existe perspectiva sobre quem será seu candidato a vice-governador.

DÓRIA

O PSDB do RN oficializou apoio ao governador João Dória, que disputará prévia para escolha do candidato a presidente da República. Em seu discurso de apoio, o presidente do diretório estadual, deputado Ezequiel Ferreira, destacou o exemplo do governo Dória em São Paulo.

COMBUSTIVEIS

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), foi ao Twitter nesta segunda (30) desmentir o presidente Bolsonaro sobre o papel do ICMS no preço dos combustíveis. “A alíquota que é cobrada em Goiás é a mesma desde 2016. Não fizemos nenhum reajuste”.

BANCADA

É possível que o eleitor norte-rio-grandense não lembre em quem votou para deputado federal, nas eleições de2018. Mesmo assim, a maioria dos atuais deputados pretende disputar a reeleição. O esquecimento do nome não assusta aos atuais parlamentares.

STF

Até o momento, 24 senadores declararam apoio à indicação de André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para que isso aconteça, serão necessários 41 votos dos senadores difíceis de conquistar por conta do presidente Jair Bolsonaro.

COVID

O Ministério da Saúde alerta para a possibilidade de risco de alta de hospitalizações por Covid em setembro. A vacinação é o único meio para evitar que isso aconteça. Para isso, o ministério se prepara para deflagrar a campanha pela terceira dose.

DESFILE

Apoiadores do presidente Bolsonaro informam que 108 cidades confirmaram presença no ato de 7 de setembro na avenida Paulista. O número deve aumentar ao longo da semana. O STF será o alvo principal das manifestações