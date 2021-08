DÓRIA

A visita do governador de São Paulo, João Dória, ao Rio Grande do Norte foi o acontecimento político da semana. De maneira hábil, deixou sua candidatura a presidente da República registrada na classe política local.

PACIFICAÇÃO

Em meio ao radicalismo que caracteriza a política brasileira atual, o governador Dória deixou a mensagem da pacificação. “Ficarei ao lado do Brasil. Nem Lula e nem Bolsonaro”, afirmou.

ÁLVARO

Alegando compromisso em Brasília, o prefeito Álvaro Dias não esteve no encontro. Há poucos dias, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, declarou que se Álvaro Dias for candidato ao Governo do RN, será uma das prioridades da sigla.

CANDIDATURA

Em entrevista à mídia natalense, o prefeito de Natal admitiu ser candidato ao governo do estado, mas, no momento, seu único objetivo é focar em sua gestão. É mais um possível candidato de oposição à governadora Fátima Bezerra.

MOSSORÓ

A vereadora Larissa e a ex-deputada Sandra Rosado, filiadas ao PSDB, estiverem na reunião com o governador Dória que, em seu pronunciamento, referiu-se por quatro vezes à vereadora mossoroense.

FORÇA

A Operação Lectus, deflagrada pela Polícia Federal, na pior das hipóteses, deu forças à CPI da Pandemia, deixando em estado de alerta os integrantes do governo Fátima Bezerra. Os deputados que compõem a Comissão comemoram o acontecimento.

BUSCA

Há rumores de que haverá novas determinações de busca e apreensão. A governadora pode até não ter conhecimento de fatos graves que teriam existido em escalões inferiores do seu governo, até o momento imune a acusações de corrupção.

CENSO

O IBGE registra que o RN chega a 3.560.903 milhões de pessoas. No Brasil são mais de 213.317 milhões. 42% da população, cerca de 3,17 milhões de pessoas estão no Sudeste. Em seguida, estão o Nordeste (27%), Sul (14%), Norte (9%) e Centro-Oeste (8%).

ERASMO

O cantor e compositor Erasmo Carlos, o “Tremendão”, está com Covid. Além do “papo firme “ e “brasa mora”, Pelas redes sociais, pede orações aos fãs para que possa vencer a doença.