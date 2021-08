DÓRIA

Depois de Lula, chegou a vez do governador João Agripino Dória Júnior, João Dória (PSDB) desembarcar em Natal. Terá reuniões com empresários e com a classe política. O presidente estadual do PSDB deputado Ezequiel Ferreira, é aliado da governadora Fátima, do PT.

AVALIAÇÃO

O ex-presidente Lula esteve 12 dias, por seis estados do Nordeste. Ficou satisfeito com o apoio recebido de eleitores, líderes políticos e apoios locais de líderes do PP e PSD, logo no primeiro turno das eleições.

ÁLVARO

Quem esteve em Brasília durante a semana foi o prefeito de Natal, Álvaro Dias. Manteve contato com prefeitos, vereadores que participavam de encontro na capital da República. Esteve ainda com o ministro Rogério Marinho. Foi muita conversa política.

INQUÉRITO

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Fe3deral, autorizou abertura de inquérito para investigar se o senador potiguar Styvenson Valentim (Podemos), cometeu crime contra a deputada Joice Hasselmann, ao comentar nas redes sociais os ferimentos sofridos por ela.

POPULAÇÃO

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, IBGE, o Rio Grande do Norte está com população estimada em 3.560.903 habitantes. A população brasileira foi estimada em 213.317.639 habitantes, tendo um crescimento de 0,7% em relação à população em 2020.

OPERAÇÃO

Ao que parece, a Operação Lectus, baseada em inquérito policial instaurado em setembro de 2020, teve como razão maior constranger o governo Fátima Bezerra, no dia em que reunia governadores do Nordeste em natal e recebi a visita de Lula.

MP

Por meio de nota, o Ministério Público do RN confirmou que acompanhou os contratos entre o

Governo e os Hospitais. Em alguns casos, houve cotações de preços para compra de insumos com mais de cinquenta fornecedores.

ALIANÇA

Depois do encontro com Lula e com a governadora Fátima Bezerra, o deputado federal Walter Alves, do MDB, declarou que a reunião foi positiva, mas inconclusiva. Uma possível aliança entre os dois partidos nas próximas eleições ainda depende de novos entendimentos.

CPI

Enquanto isso, a CPI da Covid na Assembleia Legislativa do RN não realizou reunião, ontem, com depoimentos de testemunhas. Os deputados analisavam documentos sigilosos, declarou o seu presidente, deputado Kelps Lima.

ANSIEDADE

O brasileiro ficou mais ansioso ainda, depois da pandemia da covid-19. Foi pensando nessa situação que a Assembleia Legislativa do RN aprovou protocolo em programa de Qualidade de Vida e Saúde para os seus funcionários.

DISCORDÂNCIA

O presidente Bolsonaro e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco estão com relações pessoais estremecidas. Bolsonaro reclama de Pacheco por rejeitar seu pedido de impeachment contra o ministro Alexandre Moraes do STF, mas aceitar abertura da CPI da Covid.

RACHA

O “Centrão” também está dividido em relação ao apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. Se o presidente não mudar radicalmente o comportamento e a população não sentir no bolso uma melhoria econômica, a eleição poderá ser decidida logo no primeiro turno.

ENERGIA

O presidente Bolsonaro parece não entender a realidade da crise energética e pede para que cada brasileiro desligue um ponto de luz em casa. A equipe econômica fala em aumento de 15% na conta de luz.

GASOLINA

Em algumas cidades do Brasil, a gasolina está sendo vendida a R$ 7,189. A esperança é que o preço se mantenha estável, até o final do ano, sem registrar aumentos consecutivos como vem ocorrendo atualmente.