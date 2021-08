HOMENAGEM

O médico mossoroense, Laíre Rosado Filho, será homenageado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte com o diploma de Honra ao Mérito. A solenidade ocorrerá no dia 31 de agosto de 2021, de forma online, por conta da pandemia.

BRASÍLIA

Vereadores de Mossoró encontram-se em Brasília, participando da XX Marcha dos Legislativos Municipais. Estiveram com o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e reivindicaram um estudo técnico para construção do Anel Viário Sul de Mossoró.

PRESENÇAS

Além de Larissa Rosado, presidente da União de Vereadores do Rio Grande do Norte, UVERN, participam do evento os vereadores Gideon Ismaías (Cidadania), Omar Nogueira (Patriotas), Isaac da Casca (DC), Edson Carlos (Cidadania), Lamarque Oliveira (PSC) e Paulo Igo (SD).

SUPLENTE

O ministro Fábio Faria tem sua candidatura ao Senado como definitiva. Ontem, Bruno Giovanni, do Blog do BG, informou que foi convidado pelo ministro para ser seu suplente na candidatura ao Senado nas próximas eleições de 2022.

ÁLVARO

Fábio Faria avançou ainda em relação ao candidato ao governo do estado, enfrentando a governadora Fátima Bezerra. Aposta em dois nomes que considera forte, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, e o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Não pensa em nomes de Mossoró.

DECEPÇÃO

Em sua entrevista concedida ao Observador Político, o senador Styvenson Valentim não escondeu sua decepção com o presidente Bolsonaro. Deixando claro que não deve sua eleição ao presidente, disse que ele não está cumprindo as promessas da campanha.

DESCONTENTAMENTO

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, marido da senadora Zenaide Maia, não gostou da ideia da governadora Fátima e o PT convidarem o deputado Walter Alves para candidato a vice-governador. Sonhava em ocupar essa posição.

PESAR

A coluna registra com pesar o falecimento, o ntem, de Antônio Severiano da Câmara Filho, ex-deputado estadual, ex-deputado federal por várias legislaturas e conselheiro do Tribunal de Contas do RN.

OPERAÇÃO LECTUS

A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União delataram na manhã de ontem, a Operação Lectus, para apurar fraudes em dispensas de licitações, peculato, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro em recursos enviados para o combate à pandemia da covid-19.

VACINA

Em março deste ano, o deputado Eduardo Bolsonaro sugeriu que as pessoas “enfiem a máscara no rabo”, o filho do presidente foi vacinado, ontem. Desconfiado, declarou que “toda vacina no Brasil foi comprada pelo governo Bolsonaro”.