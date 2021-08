MOVIMENTAÇÃO

A passagem de Lula pelo Rio Grande Norte mobilizou a classe política,.com entendimentos que eram considerados difíceis, até muito pouco tempo. A aproximação do MDB de Garibaldi com o PT poderia ocorrer sem Lula, mas com ele, o entendimento teve mais repercussão.

ESQUECIMENTO

Os adversários da governadora criticaram-na por haver mudado o discurso. Passou da crítica às oligarquias políticas atuais para o namoro político que poderá assegurar a reeleição para o cargo.

MDB

O que se diz é que o interesse é atrair o deputado federal Walter Alves para companheiro de chapa, abrindo espaço para o próprio Garibaldi, seu pai, disputar o cargo de deputado federal e voltar à Brasília nessa condição. Não se falou em espaço para o ex-deputado Henrique Alves.

RETORNO

A ironia, dizem os comentaristas, é que a governadora Fátima Bezerra será a responsável pelo retorno dos Alves ao poder. Reeleita, deverá renunciar quatro nãos depois para disputar uma cadeira ao Senado. Walter Alves assume o governo, em condições de disputar reeleição.

ACORDO

A governadora e os Alves estão no caminho certo. Política se faz com entendimentos para que suas posições sejam fortalecidas, ocupando ou renovando novos postos na disputa eleitoral.

ENTENDIMENTOS

O acordo entre MDB e PT dando certo, o ex-presidente Lula estará iniciando o caminho para a reaproximação com o partido que já fez parte do seu governo quando presidente da República.

CENTRÃO

A atitude do presidente Bolsonaro não foi diferente. Depois de criticar abertamente o grupo político que constitui o “Centrão”, concluiu que precisaria desses meninos para garantir a administrabilidade de sua gestão.

FÁBIO

O ministro e deputado federal Fábio Faria esteve no Rio Grande do Norte e concedeu várias entrevistas, dando a impressão de que seu nome será o escolhido pelo presidente Bolsonaro para disputar o cargo de senador. Rogério poderá escolher disputar o governo do estado.

COLIGAÇÕES

Pelo que se escuta, a Proposta de Emenda à Constituição 125/11 que prevê a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais a partir de 2022 será engavetada no Senado. E tudo continuará como antes.

VOTOS

Na bancada do Rio Grande do Norte, somente a deputada federal Natália Bonavides votou contra a volta das coligações. Os demais representantes da bancada se pronunciaram favoráveis ao retorno desse tipo de aliança política.

ARAS

Conforme a previsão, por 55 votos a 10 e uma abstenção, o Senado aprovou a recondução de Augusto Aras para o cargo de procurador-geral da República. Mesmo indicado pelo presidente Bolsonaro, Dr. Aras mereceu a confiança dos senadores.

TEMER

O ex-presidente Michel Temer participa, hoje, em Brasília de reunião na Fundação Ulysses Guimarães. Os principais nomes do partido discutirão proposta partidárias destinada a enfrentar o atual momento brasileira.