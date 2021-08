ENTREVISTA

O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, em entrevista ao Observador Político, afirmou que seu projeto político para o próximo ano é disputar o governo do estado. Não adiantou critérios para a escolha do candidato a vice-governador nem coligação com o candidato ao Senado.

ESTRATÉGIA

Desconfiado, como ocorre com os eleitores no mundo inteiro, há quem acredite que ele procura mostrar fortalecimento do seu nome para, no final, mudar de projeto e ser candidato ao Senado, no grupo da governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição.

TABAJARA

Em sua visita à Mossoró, como candidato ao governo, não foi possível cumprir parte da programação, como a visita ao bispo diocesano, Dom Mariano Manzana. O engarrafamento na Reta da Tabajara atrasou sua chegada, obrigando-o a cancelar parte da agenda.

RETORNO

Carlos Eduardo se disse impressionado com os bons resultados de sua visita e anunciou o retorno à Mossoró no próximo mês de setembro. Até o início da campanha pretende voltar muitas vezes à cidade, disse.

STYVENSON

Na segunda-feira (23), será a vez do senador Styvenson Valentin ser o entrevistado no programa Observador Político. É outro nome que vem sendo especulado para disputar o governo do estado.

ESCURIDÃO

Diante das queixas constantes em relação à iluminação pública, o prefeito Allyson anunciou a iluminação de algumas ruas dos bairros do Bom Jardim e Nova Betânia. Até o final do ano, cerca de 10 mil lâmpadas serão substituías, garantiu.

CRESCIMENTO

A pandemia da covid-19 passou longe da fruticultura potiguar. O Estado passou de quatro fazendas e três empacotadeiras de melão em 2020 para mais 13 fazendas e 11 empacotadeiras, triplicando sua capacidade de exportação.

VISITA

A governador Fátima Bezerra mantém agenda de visitas aos municípios do RN. Ontem, esteve em Alto do Rodrigues, Macau e Jandaíra, visitando unidades educacionais e inaugurando a Central de Cidadão em Macau.

NATÁLIA

Animada com os bons resultados nas últimas pesquisas eleitorais, a deputada federal Fátima Bonavides encontra-se no RN, cumprindo agenda de visitas. Ontem, em Caicó, visitou a UERN, participou de debate na Rural de Caicó e reuniu-se com a juventude local.

GARIBALDI

O ex-senador Garibaldi Filho tem sua tranquilidade de aposentado ameaçada pelo Ministério Público que abiu inquérito civil público para apurar possível violação do teto constitucional no recebimento do subsídio de senador com proventos de aposentadoria de deputado estadual.

IMPEACHMENT

O presidente Bolsonaro cumpriu sua promessa e formalizou pedido de impeachment contra o ministro Alexandre Moraes, do STF. Adiantou que, em breve, fará o mesmo em relação ao ministro Luiz Barroso.

REAÇÃO

O STF reagiu com nota, onde afirma que “o Estado democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias recursais próprias, obedecido o devido processo legal”

ENGAVETAMENTO

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco afirmou hoje analisará o pedido de impeachment contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, mas indicou que não o levará adiante. Faltam fundamentos jurídicos e políticos no documento apresentado.

GASOLINA

Engana-se quem acredita que o consumidor paga um maior preço nos estados do Norte. No Rio Grande do Sul, em alguns municípios, o preço da gasolina já supera os R$ 7, sendo vendido a R$ 7,189.