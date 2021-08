MÉDICOS

O prefeito Allyson Bezerra vem descumprindo suas promessas de campanha na área da saúde. A semana inicia com as três UPAs de Mossoró com o número de profissionais reduzidos de três para dois médicos por plantão. No início, eram quatro médicos nas 24 horas de cada plantão.

CPI

Instalada em 29 de maio de 2020 e com trabalhos suspensos por conta da pandemia da covid-19, a CPI que investiga os contratos firmados entre o governo do Estado e Consórcio Arena das Dunas/AS retomou suas atividades, ouvindo o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes Neto.

CANDIDATURA

A ex-prefeita de Natal, Micarla de Sousa, estava de malas prontas para disputar cargo eletivo, concorrendo a uma cadeira à Assembleia Legislativa. Foi surpreendida com a suspensão de seus direitos políticos por três anos, inviabilizando seu nome para eleições em 2021.

CANDIDATO

O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, chega hoje à Mossoró, onde cumprirá agenda por dois dias consecutivos. Na programação consta visita ao prefeito Allyson Bezerra e ao Bispo diocesano Dom Mariano. Ocupará boa parte do tempo concedendo entrevistas

IMPROBIDADE

Micarla foi condenada por, como prefeita de Natal, haver deixado de recolher as contribuições patronais ao NatalPrev, entre dezembro de 2010 e abril de 2012, gerando dívida ao Erário de R$ 32.790.575,61. Se a moda pega, a Previ Mossoró deixará outros políticos inelegíveis.

PESQUISA

A última pesquisa XP-Ipespe mostra que a popularidade do governo Jair Bolsonaro continua em queda livre. Depois de chegar a 52% de “ruim e péssimo” na rodada de julho, a pesquisa de agosto mostra agora que são 54% os que consideram negativa a gestão de Bolsonaro.

VACINAS

O Rio Grande do Norte atingiu, ontem, a marca de 1,8 milhão de potiguares maiores de 18 anos vacinados contra a Covid-19, ou seja, 70% da população adulta do estado. O número de pessoas que receberam a segunda dose do imunizante é de 730 mil.

MUNICÍPIOS

Em todo o estado, a vacina em adultos a partir dos 18 anos acontece em 29 municípios. Mossoró está situado entre os municípios onde a vacinação está mais avançada.

AZUL

No próximo dia 23 de agosto a Azul reinicia os voos no trecho Mossoró/Natal/Mossoró, com três frequências semanais, segundas, quartas e sextas-feiras. A aeronave será do modelo ATR72-600, com capacidade para 70 passageiros.

VOOS

O retorno da Azul. Com voos entre Mossoró e Natal, acontece no momento em que o movimento de voos e de passageiros no Rio Grande do Norte está em escala crescente. Em Natal, no mês de julho, entre pousos e decolagens houve aumento de 55,22%.