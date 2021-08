REFORMA

O Senado não confirmará a reforma eleitoral aprovada na Câmara dos Deputados, autorizando o retorno das coligações partidárias nas eleições proporcionais. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco deve engavetar o PL, tornando-o inviável para as próximas eleições.

ENTENDIMENTOS

Somente depois da decisão do Senado sobre a probabilidade ou impossibilidade das coligações é que os candidatos iniciarão as conversas para mudanças de partidos ou mesmo desistência na disputa de algum cargo eletivo.

UTI

É possível que ainda seja muito cedo para uma modificação, transformando os leitos de UTI-Covid para outras doenças graves. Os leitos estão desocupando, mas ainda não estão disponíveis para outro tipo de atendimento.

VACINA

O Brasil ultrapassou 70% da população acima de 18 anos com a primeira dose da vacina contra covid-19. São mais de 113 milhões de brasileiros com a primeira dose no braço. Ao todo, já foram mais de 162,7 milhões de doses aplicadas.

HENRIQUE

Depois de várias aparições em público, o ex-deputado Henrique Alves declarou: “tenho andado e visitado muitos amigos. Por onde passo o carinho é enorme e me emociona muito. E as pessoas realmente pedem que eu volte a ser candidato”.

LULA

O ex-presidente Lula confirmou presença no Rio Grande do Norte no dia 24 de agosto. Nas visitas aos estados Lula tem conversado com correligionários e simpatizantes, costurando apoios para as eleições presidenciais de 2012.

ATRASO

A prefeitura de Mossoró entra na fase de atraso no pagamento aos servidores contratados. É preciso muito cuidado para continuar pagando os funcionários municipais em dia. Hoje, não será mais possível responsabilizar a administração anterior por erros que venha a cometer.

ORDEM

A ministra Cármen Lúcia considerou graves os ataques de Bolsonaro às urnas e ordenou a manifestação do PGR em 24 horas. O procurador-geral da República afirmou ao Supremo que já abriu a investigação preliminar para apurar se o presidente cometeu crime.

AVANÇO

A variante Delta, versão 70% mais contagiosa que a anterior é a mais letal de versão do coronavírus, fazendo com que os países aliviem as restrições e abram suas economias. Essa variante que assola principalmente Rio o Reino Unido já foi detectado no Brasil.

GOLPE

O jornalista Guilherme Amado divulgou que o presidente Bolsonaro utilizou o WhatsApp para convocar, na tarde do último sábado (14/04), seus apoiadores a se manifestar nas ruas no dia 07 de setembro e ocupem as ruas: um “provável e necessário contragolpe”.