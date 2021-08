EDUCAÇÃO

A Diocese de Mossoró está investindo largamente no setor educacional, em todos os níveis. Nos últimos anos, após o soerguimento do Colégio Diocesano Santa Luzia, abriu espaços importantes no Ensino Superior. O projeto a médio prazo é transformar o complexo educacional em Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Norte.

PRÁTICAS MÚLTIPLAS

Ontem, houve a entregada do Centro de Práticas Múltiplas, que contou com a presença de grande número de pessoas, incluindo lideranças políticas como a governadora Fátima Bezerra, senadores Jean Paul Prates e Zenaide Maia, deputado Bernardo Amorim, prefeito Allyson Bezerra e vereadores.

MUNICÍPIOS

Prefeitos e vereadores de outros municípios estiveram na cerimônia, mostrando a importância e o prestígio que tem a Universidade Católica. O Centro é a semente para a instalação da futura faculdade de Medicina da Instituição

DISCURSOS

O prefeito Allyson e a governadora Fátima não entenderam o âmago da cerimonia e se perderam em discursos quilométricos, cansando a pateia e destoando do objetivo do encontro. Em contrapartida, o bispo diocesano, D. Mariano, fez um pronunciamento que não ultrapassou os 5 minutos.

REGISTROS

Padre Sátiro Cavalcante Dantas foi bastante aplaudido quando seu nome era citado. Todos os sacerdotes fizeram questão de ressaltar que o complexo chegou ao ponto em que se encontra por conta de uma trabalho iniciado por D. Jaime Câmara, primeiro bispo de Mossoró, seguido por dom Joao Portocarrero costa, D. Eliseu Simões Mendes, D. Gentil Diniz Barreto, D. Jose Freire ate chegar ao bispo atual, d Mariano, que já ordenou, em sua gestão, 50 novos padres.

HENRIQUE

O ex-deputado Henrique Alves esteve na cerimônia da Católica. Voltará em setembro para alguns contatos políticos em Mossoró. Continua bastante bem-informado sobre a política nacional.

SENADO

No próximo ano, haverá disputa por apenas uma das vagas do Senado, no caso, a ocupada pelo senador Jean Paul Prates. Em sua vinda à Mossoró, ontem, ele aproveitou para alguns contatos, sempre com a cobertura da governadora Fátima Bezerra.

PESQUISA

Circulando na cidade o resultado de uma pesquisa eleitoral com resultados que espantaram alguns dos que a ela tiveram acesso. Pelo que se sabe, seus patrocinadores não divulgarão os resultados. É, como se costuma dizer, para consumo interno.

DISTRITÃO

A Comissão d Especial da Reforma Política da Câmara dos Deputados aprovou o distritão. Se estivesse valendo para a eleição passada, teriam sido eleitos deputados Adjuto Dias, Terezinha Maia, Larissa Rosado e Jorge do Rosário.

DISTRITÃO II

Na eleição passada, com o distritão, não teriam sido eleitos para a Assembleia Legislativa Sandro Pimentel, Francisco do PT, Eudiane Macedo, Allyson Bezerra e Ubaldo Fernandes.