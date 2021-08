VISITAS

A governadora Fátima Bezerra e o senador Jean Paul Prates visitam, a partir de hoje, as regiões do Vale do Açu e Salineira. Na agenda, inaugurações de obras e visita a prédios públicos, em Assu, Macau e Alto do Rodrigues.

VACINAÇÃO

A vacinação contra Covid-19, em Mossoró, atende à faixa etária de 25 anos ou mais para o público geral sem comorbidades. Na proporção em que avança, até o final do mês os professores deverão estar vacinados e poderão retornas às salas de aulas.

HOSPITAL

A Câmara Municipal de Mossoró sediou, ontem, audiência pública sobre o Hospital da Mulher, previsto para ser inaugurado no segundo semestre de 2022. A audiência foi realizada pela Assembleia Legislativa do RN, por indicação do deputado estadual Souza (PSB).

VEREADORES

Em Parnamirim, a pedido do Ministério Público, a Justiça Eleitoral tornou réus e afastou os vereadores professor Ítalo (PSDB) e Rhalessa de Clênio (PTB) dos cargos por 180 dias, acusados na operação Dízimo, por falsidade ideológica eleitoral e peculato.

DERROTA

A rejeição, na Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), por 23 votos a 11, foi uma derrota para o presidente Bolsonaro que se empenhou na sua aprovação, chegando a desafiar outros Poderes da República para conseguir seu objetivo.

PLENÁRIO

Via de regra, decisão obtida em Comissão Especial é terminativa. Entretanto, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira admitiu dar continuidade ao assunto, para que seja discutido em plenário.

CIRO

É possível que o ministro chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, soubesse que teria dificuldades em apaziguar o clima entre o Executivo e os demais Poderes. Falou que atuaria como um amortecedor, disse. Em seu primeiro dia como ministro foi surpreendido com o acirramento dos ânimos, por conta de pronunciamentos do presidente Bolsonaro.

METRALHADORA

O presidente Bolsonaro, capitão da reserva, deveria ter aprendido que é difícil ganhar uma guerra agindo como uma metralhadora giratória, atirando para todos os lados. Por isso mesmo é que a oposição ao seu governo vem aumentando em vários segmentos da vida nacional.

CORREIOS

A privatização dos Correios não foi uma iniciativa do presidente Bolsonaro. Ela começou a ser discutida na gestão Michel Temer, quando houve redução do número de cartas enviadas e alta na entrega de pacotes aberta à livre concorrência.

CORRUPÇÃO

A ideia da privatização da EBCT ganhou força com a denúncia de escândalos de corrupção e mau gerenciamento da companhia. Em 2015m apresentou um prejuízo de R$ 2,5 bilhões mas, em 2020, o lucro registrado foi de R$ 1,5 bilhão.