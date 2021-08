PESQUISA

A última divulgada, em parceria da Tribuna do Norte e a Consulta, apresenta um dado que comprova que ainda é cedo para se avaliar os principais favoritos. É só abrir os olhos ao percentual de 80% dos que afirmam ainda não têm preferência por candidatos.

PREFERÊNCIAS

Contudo, os que foram citados pelos 20% que admitem saber quem serão seus candidatos podem aproveitar o resultado para investirem mais ainda em suas candidaturas, nos 14 meses que ainda falta para a realização das eleições.

DEPUTADOS

A coluna já chamou a atenção dos leitores para o fato de que, na bancada federal do RN, formada por apenas oito deputados, cada um deles está filiado a um partido político diferente. No próximo ano, com a proibição das coligações, essa situação deverá mudar.

CAERN

O deputado estadual Ubaldo Fernandes esteve, ontem, na sede da CAERN, em Natal, pedindo a extensão de redes d´água de Mossoró. Informou que o pleito foi bem recebido pela empresa que deverá investir mais em Mossoró e em outros municípios.

MDB

A direção nacional do MDB que o ex-ministro e ex-deputado Henrique Alves candidato pela legenda nas eleições do próximo ano. A dificuldade maior é que o ex-senador Garibaldi Alves e o filho, deputado federal Walter Alves, não querem conceder legenda ao primo para a disputa.

VERGONHA

Lembram do ex-candidato a prefeito de Mossoró e ex-interventor do Instituto Federal do RN, Josué Moreira? Pois bem, a Comissão de Sindicância da UFERSA atestou que o professor cometeu plágio em vários trechos de sua Tese de Doutorado.

COBRANÇA

Na Câmara Municipal de Mossoró, a vereadora Marleide Cunha (PT) questionou os valores gastos com o transporte escolar no ano passado, quando as aulas foram suspensas por conta da pandemia da Covid-19.

COVID-19

As medidas de enfrentamento à Covid-19 adotadas pelo Governo e o avanço da vacinação no RN mostram redução do quadro pandêmico em nosso estado. Em julho, 87 dos 167 municípios potiguares não registraram óbitos por Covid, correspondendo a 52% de cidades do RN.

PRORROGAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra prorrogou até o dia 16 de setembro, com algumas alterações a vigência do Decreto Estadual nº 30.714, de 06 de julho de 2021. Entre as alterações, está a não obrigatoriedade de aferição de temperatura das pessoas na entrada de estabelecimentos.

RESERVAS

O Instituto de Gestão das Águas do RN, Igarn, divulgou relatório indicando que as reservas hídricas totais do RN somam 2.075.939.714 m³, correspondentes a 47,73% da sua capacidade total, que é de 4.376.444.842 m³. Há um ano, as reservas eram 2.419.852.471, ou seja, 55,29% do seu volume total.

AUXÍLIO

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, ontem, a troca do nome do programa Bolsa Família, associado ao ex-presidente Lula, para “Auxílio Brasil”. Confirmou ainda que haverá um aumento de 50% sobre o que vem sendo no atual programa de complementação de renda.