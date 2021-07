FPM

As contas bancárias dos municípios amanheceram com o depósito da terceira e última parcela do Fundo de Participação dos Municípios com crescimento de 30,19%. A parcela na conta da prefeitura de Mossoró será de R$ 1.900.298,65. Natal recebe R$ 6.505.840,86.

DISPUTA

A corrida para o Senado expõe com mais clareza as divergências entre os ministros Rogério Marinho e Fábio Faria. De imediato, a estratégia consiste na ocupação de espaço, com os dois intensificando as agendas no Rio Grande do Norte, em busca do apoio de lideranças e do próprio eleitor.

BENES

Depois da declaração de simpatia do ex-senador José Agripino em relação à candidatura do deputado Benes Leocádio ao governo do estado, mais uma liderança se posiciona no mesmo sentido. O deputado estadual Getúlio Rego assumiu o compromisso de se empenhar na luta para eleger Benes governador.

STYVENSON

A deputada federal Joice Hasselmann denunciou o senador Styvenson Valentim ao Conselho de Ética do Senado, afirmando ser inconcebível que um senador dissemine conteúdo ofensivo, “ensejadores de danos irreparáveis à honra e dignidade da denunciante”.

DEUS

Para o ex-ministro do STF e do TSE, Ayres Britto, o presidente Bolsonaro erra ao afirmar que só Deus pode tirá-lo da presidência. Ele foi colocado no posto pelo povo, o eleitor, e esse mesmo povo é quem poderá afastá-lo do Poder. Deus não tem nada a ver com isso.

CRIME

Questionado sobre que medida o Poder Judiciário deveria tomar contra o presidente Bolsonaro, Ayres Brito lembrou que, de acordo com a Constituição de 1988, “no limite” poderia ser enquadrado no Art.85-II por crime de responsabilidade.

DELITO

Para o ex-presidente do TSF, Ayres Britto em entrevista à CNN, se o presidente Jair Bolsonaro não provar as acusações contra a urna eletrônica, o chefe do Executivo terá cometido um delito.

DERROTA

Se o voto impresso a ser votado no dia 5 na Comissão Especial já estava derrotado, depois da live do Presidente Bolsonaro perdeu todas as chances de aprovação. Agora, o STF analise o que poderá fazer para responsabilizar Bolsonaro pelas inúmeras mentiras proferidas nessa apresentação.

FALSIDADE

O Estadão verificou e confirmou que “provas de Bolsonaro sobre fraude em urnas são vídeos antigos, com alegações falsas, já desmentidos em outras checagens. O presidente havia afirmada que apresentaria provas de fraude nas eleições e isso não aconteceu, publicou.

DESMENTIDO

O TSE acompanhou toda live do presidente Bolsonaro, desmentindo, em tempo real, todas acusações que eram apresentadas. Não encontrando receptividade em seu pronunciamento, Bolsonaro terminou por afirmar que a população não confia no sistema atual.

MINISTRO

Era visível o mal-estar e desconforto do ministro da Justiça, delegado federal Anderson Torres, que chegou a colaborar com uma participação relâmpago, fazendo a leitura de sugestões da Polícia Federal ao TSE.