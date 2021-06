CÂMARA

Ainda por conta da Covid-19 a Câmara Municipal de Mossoró prorrogou a realização de sessões remotas até o dia 9 de julho. “A situação continua a exigir de todos cuidados redobrados”, disse o presidente vereador Lawrence Amorim.

VACINAS

A secretária de Saúde, Morgana Dantas, aguarda a chegada de novas doses de vacinas para anunciar o avanço no programa de imunização em nova faixa etária. Hoje, serão vacinadas pessoas com 42 anos além de grupos prioritários.

NATAL

Em Natal, nesta terça-feira, será iniciada a vacinação das pessoas com 44 anos, sem comorbidades. São 35 Unidades Básicas de Saúde e seis drives espalhados pela cidade. No Sesi, os trabalhadores da indústria, a partir de 34 anos, poderão receber a vacina.

REPÚDIO

A Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu Moção de Repúdio ao presidente Jair Messias Bolsonaro por conta do episódio acontecido recentemente no Rio Grande do Norte, quando a autoridade máxima do país pediu a uma criança que retirasse a máscara e removeu a de outra criança sua máscara facial.

ESPAÇO

O ministro Rogério Marinho voltou a falar sobre a possibilidade de sua candidatura e a do colega Fábio Faria a cargos eletivos no RN. Não haverá novos espaços para os dois, ou seja, um para o Senado e outro para o governo estadual.

ÁLVARO

No final de semana, o ministro Rogério Marinho conversou com o prefeito de Natal, Álvaro Dias, quando discutiram a composição da chapa majoritária. Marinho sonha com o Senado, mas não afasta a possibilidade de disputar o governo do Estado.

LULA

O STF anulou mais provas em processo contra o ex-presidente Lula, produzidas em acordo de leniência entre a empreiteira Odebrecht e o MPF, onde o ex-juiz Sérgio Moro trocaram mensagens e até mesmo instruções por parte do juiz para a coleta de provas contra o petista.

ZENAIDE

A senadora Zenaide Maia (PROS-RN) considerou grave as denúncias dos irmãos Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde e do seu irmão, deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) de que o presidente Bolsonaro tinha conhecimento de corrupção na compra da vacina Covaxin.

IMPRESSO

O relator da PEC 135/19, deputado Filipe Barros (PSL-PR) recomendou a aprovação do substitutivo que recomenda a adoção de urna eletrônica com impressão do registro do voto que depois será depositado em urna.

ENERGIA

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em pronunciamento nacional, afirmou que o brasil vive a maior seca nos últimos 91 anos. E pediu aos brasileiros que economizem energia e água. De sobra, vem aumento substancial nas contas de luz do cidadão.