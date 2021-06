SERVIDORES

Vai terminando a lua de mel entre o prefeito Allyson Bezerra e o servidores públicos municipais. “Precisamos que a gestão saia do discurso e traga para a prática a valorização que tanto tem pregado”, disse a presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira.

VACINA

O cronograma de vacinação contra a Covid-19 em Mossoró avança com rapidez e, a partir de amanhã, serão atendidas pessoas com mais de 55 anos, sem comorbidades. O município já concluiu imunização de grupos de idosos e portadores de comorbidades.

METADE

No estado do Espírito Santo, haverá vacinação em cerca de 35 mil pessoas com meia dose do imunizante, como parte de projeto do Governo do Estado, Universidade Federal do ES e Fundação Oswaldo Cruz.

RENÚNCIA

O prefeito Allyson Bezerra perdeu seu Secretário de Comunicação, jornalista Regy Carte, com anos de experiência na imprensa mossoroense. Para substituí-lo foi nomeado Bruno Martins, tido como responsável pelo clima de insatisfação existente na Secretaria.

MUDANÇA

Nos salões do Palácio da Resistência tinha-se como certa a adesão do vereador Lucas das Malhas ao governismo. É só ficar atento às próximas indicações do prefeito para saber se a transformação se tornará realidade.

UFANISMO

Não é somente o presidente Bolsonaro que utiliza slogans e atitudes para demonstrar exagero na demonstração da “Pátria Amada Brasil”. A governador Fátima, sempre que possível, aparece em público vestindo camisetas ou empunhando a bandeira do Rio Grande do Norte.

DOENÇA

E por falar na governadora, Fátima Bezerra divulgou em suas redes sociais que se encontra em repouso, após mal-estar súbito que a impediu de cumprir sua rotina administrativa. Adiantou que os exames descartaram a possibilidade de contaminação pela Covid-19.

TRANSPOSIÇÃO

O Ministério do Desenvolvimento divulgou o resultado do edital de seleção da empresa que realizará a construção do trecho IV do empreendimento da transposição do rio São Francisco, ramal do Apodi. A vencedora foi a construtora Queiroz Galvão.

ACESSO

O ministro Rogério Marinho declarou que, com “essa última etapa do Projeto de Integração do Rio São Francisco, “milhares de nordestinos do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte terão acesso à água, um bem tão valioso, especialmente para o povo que reside no semiárido”

MEIO AMBIENTE

Hoje, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi recomendada pela conferência das nações unidas sobre o meio ambiente realizada, em 1972, na Suécia.