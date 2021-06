RACHA

Segundo o jornalista Túlio Lemos, ex-prefeito de Macau, o ex-senador Garibaldi Filho telefonou ao primo, ex-deputado Henrique Alves, dizendo que o projeto do MDB é eleger o filho Walter Alves. Em outras palavras, Henrique não cabe mais no partido.

DERROTA

O deputado Beto Rosado sofreu nova derrota no TRE, que rejeitou novo recurso e manteve a anulação dos 8.990 votos de Kéricles Alves Ribeiro, da Coligação 100% RN. A decisão foi comemorada pelo secretário Fernando Mineiro, que poderá assumir o cargo em breve.

MUDANÇA

Garibaldi alfinetou o primo dizendo que da mesma forma que o projeto de Aluísio sempre foi eleger o filho Henrique, agora o projeto havia mudado o projeto. A reeleição de Walter Alves a deputado federal é o principal projeto do MDB atual.

CPI

Deverão ser definidos hoje a eleição do presidente e a indicação do relator da CPI da Pandemia, na Assembleia. Tudo caminha para o deputado Kelps Lima ficar com a presidência e o deputado Getúlio Rego ser indicado relator.

ARQUIVAMENTO

Enquanto os deputados indicados para a CPI escolhem seus dirigentes, a deputada Isolda Dantas questiona a legitimidade da Comissão e pede seu arquivamento. “É um requerimento confuso e evasivo, fundamentado de forma equivocada”, afirmou.

HOSPITAL

Depois da audiência com o ministro da Saúde, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, divulgou que o sonho da construção do Hospital de Natal vai se realizar. Em reunião com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, Álvaro recebeu a garantia dos recursos tratados para a obra.

PANDEMIA

Infectologistas do Rio Grande do Norte consideram que o estado se encontra no “pior momento da pandemia”. O quadro permanecerá complicado até final de setembro e início de outubro, quando o número de vacinados será maior e poderá haver melhora da situação.

HOSPITALIZAÇÕES

Até ontem, mais de mil pessoas se encontravam hospitalizadas com Covid 19 no RN, a maioria em leitos críticos, isto é, UTIs e semi UTIs. Em todas as regiões, a ocupação desses leitos está próxima dos 100%

PERMANÊNCIA

O ex-governador Robinson Faria informou que permanecerá à frente dos destinos do PSD no Rio Grande do Norte. O ministro Fábio Faria é que mudará de legenda, deixando o PSD e filiando-se ao PP. Acontece que o PP deverá apoiar a candidatura de Lula a presidente.

DEPOIMENTO

Ricardo Salles pede ao Supremo para depor diretamente a Aras no inquérito da PF que o põe sob suspeita de favorecer contrabando de madeiras da Amazônia. No STF, o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes.