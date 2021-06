PERIGO

Ultrapassando a marca dos 6.100 óbitos provocados pela covid-19 e mais de 268 mil confirmações de casos para a doença, o controle d pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Norte deverá acontecer somente entre os meses de agosto e setembro.

AUMENTO

Durante o mês de maio houve diminuição de pacientes internados em pacientes idosos, depois da vacinação contra a covid, mas o contrário aconteceu com outras faixas etárias, com súbito aumento dos internamentos dos internamentos e óbitos.

LEITOS

Até ontem à noite, havia 101 pacientes na fila, aguardando internamento, em leito crítico para tratamento da covid, e apenas 14 vagas disponíveis. Em 26 hospitais públicos do RN, 19 estavam com 100% ocupados, dois com mais de 98% e quatro com mais de 90%.

PRESIDÊNCIA

Será difícil ao ex-presidente Lula reunir a oposição em torno do seu nome como candidato a presidente da República. O ex-presidente Michel Temer (MDB) e o ex-ministro Gilberto Kassab (PSD), por exemplo, preferem que seus partidos tenham candidaturas próprias.

TEMER

O ex-presidente Temer trabalha na elaboração de programa para subsidiar uma terceira via. O ex-ministro Kassab expande e fortalece os palanques nos estados com o objetivo de criar possibilidade de lançar candidato do partido ao Palácio do Planalto.

MOBILIZAÇÃO

A oposição decidiu ocupar as ruas e iniciar a campanha pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em fase impopular de governo. Os protestos aconteceram em mais de 200 cidades brasileiras e também no estrangeiro.

PERDAS

Os familiares dos que morreram por conta da Covid-19 não perdoam Bolsonaro ter recusado várias ofertas de vacina que poderiam ter poupado milhares de vidas. Além disso, nomeou um general despreparado no Ministério da Saúde, contribuindo para o agravamento da pandemia.