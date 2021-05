LARISSA

A vereadora Larissa Rosado (PSDB) defendeu um Projeto de Lei apresentado por ela, na sessão de ontem, 25, que garante auxílio aos profissionais da área da cultura, durante a pandemia do novo coronavírus. A parlamentar pediu apoio dos pares para a aprovação.

SENADO

O senador Jean Paul Prates (PT) é o candidato natural á reeleição. Acontece que a governadora Fátima Bezerra precisa se aliar a outros partidos para fortalecer sua disputa à reeleição. Caso isso não aconteça, o PT poderá ficar sem uma governadora e sem um senador.

DIFICUILDADES

Além das dificuldades na eleição de dois cargos majoritários em uma única coligação, a governadora Fátima terá de enfrentar uma CPI, que inicia com a assinatura de dez deputados estaduais e que deverá ser protocolada amanhã no gabinete da presidência da Assembleia.

PREFERÊNCIA

Pelo que se comenta, a governadora Fátima imagina uma aliança do PT com o PDT, tendo o ex-prefeito Carlos Eduardo como candidato ao Senado. Uma votação estrondosa em Natal seria uma grande largada com possibilidade de uma nova vitória.

ENTREVISTAS

A partir da manhã de hoje, praticamente, todos os horários políticos nas emissoras de rádio e televisão do estado estarão entrevistando os deputados que assinaram o pedido da CPI, já trazendo desconforto à administração estadual.

PP

O ministro Fábio Faria comunicou que assumira a presidência do PP no Rio Grande do Norte. Não haverá problema em relação ao PSD, partido ao qual Fábio está filiado. O ex-ministro Gilberto Kassab, presidente nacional da legenda não criará dificuldades para Fábio.

BETINHO

Atualmente, o PP é presidido no Rio Grande do Norte pelo ex-deputado Betinho Rosado e tem como principais filiados o seu filho, deputado Beto Rosado e a ex-prefeita Rosalba Ciarlini. Não haverá reação imediata em relação à perda do partido. Tudo será resolvido com calma.

AGRIPINO

Do ex-senador José Agripino, em entrevista ao programa Enfoque Político. “A preferência do brasileiro não é mais votar em Lula, nem em Bolsonaro. Claro que eles ainda têm o eleitorado deles. Mas a maioria deseja outra alternativa, que não seja extrema esquerda, nem extrema direita, nem a volta ao passado”.

COVID-19

Atendendo aos prefeitos das regiões Central e do Vale do Açu, a governadora Fátima Bezerra anunciou um novo decreto regional de combate à Covid-19. Entre as restrições, o fechamento das atividades não essenciais, proibição na venda de bebidas alcoólicas e toque de recolher.

LEITOS

Os doze municípios do vale do Açu e os três da Região Central estão com ocupação de 100% dos leitos destinados à covid. Situação semelhante acontece no Alto Oeste e na Região Apodi-Mossoró. Estuda-se uma maneira de diminuir o trânsito entre esses municípios.

PARAÍBA

O vizinho estado da Paraíba chegou a ser citado como exemplo, com o fim de restrições e liberação ampla das atividades. Não deu certo. Com 2.015 casos confirmados de Covid-19m 24 óbitos em 24 horas e um total de 7.484 morte reeditou decreto com medidas restritivas.

IMUNIDADE

Ontem, no depoimento da Dra Mayra Pinheiro na CPI da Covid-19, a imunidade de grupo foi discutida demoradamente pelos senadores. Para a Organização Mundial de Saúde, OMS, é improvável que algum país alcance, em breve, esse elevado nível de imunidade coletiva.