­HOSPITAL

A decisão da prefeitura em inaugurar um hospital psiquiátrico fora das condições mínimas exigidas levou o vereador Francisco Carlos a questionar a decisão do prefeito Allyson a não utilizar os R$ 3,7 milhões do Finisa, deixados pela administração anterior, para essa finalidade.

ENTENDIMENTO

Em passagem por Natal, o ministro Fábio Faria não recusou falar sobre política. Declarou textualmente que entre ele e Rogério Marinho não haverá desentendimento político. Fazem parte do governo Bolsonaro e tudo farão para não criar dificuldades para o líder maior.

OESTE

Em relação à Covid-19, a Secretaria de Saúde do RN ressalta maior preocupação com a Região Oeste do estado. E considera a falta de cumprimento ás normas de restrições, como uso de máscaras, aglomerações e higiene constante das mãos como causa do aumento de infecções.

ÁGUA

Depois das últimas chuvas caídas no RN, o relatório do volume dos principais reservatórios estaduais, indica que as reservas hídricas superficiais potiguares atingiram 56,46% da capacidade total.

RESERVATÓRIOS

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, acumula 1.555.658.541 m³, percentualmente, 65,55% da capacidade total que é de 2,37 bilhões de metros cúbicos. A barragem Santa Cruz do Apodi atualmente acumula 210.391.620 m³, correspondentes a 35,08% da sua capacidade total.

CRÍTICAS

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas de combate à Covid-19 adotada por governadores e prefeitos, durante discurso em manifestação no Rio de Janeiro, dia 23. Bolsonaro estava ao lado do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, todos sem máscaras.

RECONVOCAÇÃO

CPI quer reconvocar Pazuello após participação de ato no Rio. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e o governador do Rio, Cláudio Castro (PSC) serão convocados para explicar a infração da norma sanitária na conduta das autoridades.

GOVERNADORES

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que chegou a hora de convocar alguns governadores para prestarem depoimento na CPI da Pandemia, citando Wilson Lima, do AM, Wilson Witzel, ex-governador do RJ, e Cláudio Castro (PSC), atual governador do estado.