HENRIQUE

Do jornalista Vicente Serejo: agora absolvido do processo do “Quadrilhão do PMDB”, quem vai devolver os onze meses que o ex-deputado Henrique Alves teve sua liberdade cassada, vítima de uma inquisição que o fez o fez prisioneiro sem denúncia formal e sem sentença condenatória?

MAIS

E continua Serejo: “Henrique é símbolo da masmorra da intolerância imposta pelo Ministério Público Federal garantido por um juiz conivente, parcial e injusto, segundo o próprio STF. E pela garantia da impunidade dos seus carcereiros de gravata em nome de uma justiça draconiana.

ESTUDOS

Enquanto os ex-deputados Laíre Rosado e Sandra Rosado, o primeiro com graduações em medicina e direito e a segunda em Serviço Social e Direito estão matriculados no curso de Teologia da Universidade Católica, Henrique Alves, advogado, faz curso de filosofia, em Natal.

PAGAMENTO

A governadora Fátima Bezerra anunciou o pagamento do 13º salário de 2018 aos servidores públicos que ganham mais de 3,5 mil neste mês de maio. Débito herdado no governo anterior, Fátima terá de se esforçar para não deixar a mesma situação para o próximo governador.

IVERMECTINA

A decisão da Justiça do RN, determinando que a prefeitura de Natal exclua a ivermerctina do protocolo de tratamento de pacientes com Covid-19 na capital potiguar, não tem aplicação em Mossoró, que continua com o medicamento no protocolo terapêutico.

ATRASO

Quem não conseguiu receber a segunda dose dentro do prazo estipulado, não precisa ficar preocupado. É só tomar essa dose, assim que possível. Não será necessário o recomeço do esquema vacinal.

INTERVALO

No início, recomendava-se o espaço de trinta dias pós vacina anti-covid para se fazer a vacinação contra a gripe. Os especialistas chegaram à conclusão que o intervalo para quem recebeu vacina contra covid e precisa se vacinar contra a gripe é de apenas 14 dias.

MOSSORÓ

A secretária de Saúde, Dra. Morgana Dantas, comunicou que a Prefeitura de Mossoró amplia, neste sábado, a faixa de prioridades de vacinação contra covid. Serão vacinadas pessoas com deficiência ou com comorbidades a partir de 50 anos.

ESTUDOS

TRANSPORTE

Em Natal, a Secretaria de Mobilidade Urbana no Diário Oficial do Município que os ônibus do transporte público devem circular com capacidade máxima de 40 passageiros sentados e 15 em pé durante os períodos mais críticos da pandemia no estado. Se isso não for aglomeração!!!!

IMAGEM

O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, afirmou que a exposição do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid tanto prejudica a imagem do Exército quanto desgasta o presidente Bolsonaro.