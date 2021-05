PROPAGANDA

Depois da divulgação de alagamentos em várias ruas, a mídia oficial gastou linhas e mais linhas para dizer que a nova administração havia resolvido esse problema em Mossoró. É só conferir na foto ao lado para ver como ficou a João da Escóssia após as chuvas no final de semana.

SAÚDE

Há denúncias de atendimento desumano nas UPAs, sobretudo na do Belo Horizonte, onde o atendimento está sobrecarregado. A unidade de saúde foi transformada em hospital Covid, o número de pacientes triplicou, mas não houve contratação de mais funcionários.

ATENDIMENTOS

No Rio Grande do Norte, mais de 90 mil pessoas não receberam a segunda dose de vacina anti-covid19, concluindo o processo de imunização contra a doença. A quase totalidade é da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac.

AULAS

Em Natal, o Ministério Público recomendou o retorno das aulas na rede pública de Educação. O documento é assinado por onze promotores e o município de Natal tem até cinco dias para apresentar um calendário para retorno gradual das atividades, em sistema híbrido.

ADIAMENTO

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pediu e a CPI da Covid-19 do Senado concedeu quinze dias de adiamento para o seu depoimento perante a comissão. Pazuello alegou ter mantido contato com pessoas contaminadas pela Covid e seria prudente uma quarentena.

HABEAS CORPUS

O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, protocolou pedido de exames para comprovar a possibilidade de Pazuello estar contaminado pela doença. Diante disso, o ex-ministro recorrerá ao STF para concessão de Habeas Corpus para que não seja obrigado a comparecer ou a permanecer calado.

ESTATÍSTICA

A situação de UTIs Covid na Paraíba é bem mais confortável que no Rio Grande do Norte. Com restaurantes, bares e praias abertos a ocupação de leites Covid para UTI está em 55%. Na área metropolitana o índice dessa ocupação é de 46%.

ÉPOCA

A revista edita pela Grupo Globo deixa de circular, trocando as edições impressas das revistas semanais permanecendo com edição na internet. A Época circula nas bancas há 23 anos e será mais um órgão de comunicação escrita que se rende à realidade atual do mundo virtual.