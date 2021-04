CONCURSO

Adotando o Processo Seletivo Simplificado para escolha de médicos, enfermeiros e outros funcionários para a Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito Allyson Bezerra descumpre promessa de campanha para realização de concurso público quando do preenchimento de cargos na prefeitura de Mossoró.

REAÇÃO

Sindicatos e associações representativas de médicos, enfermeiros, servidores públicos do município, até o momento, não se manifestaram sobre o assunto. E tudo vai continuando como antes.

TRAGÉDIA

O Brasil deverá registrar, até o final do dia, a triste marca de 400 mil mortes provocadas por covid-19. Mesmo assim, considera-se que o país vem mantendo certa estabilidade ao redor de 3.000 mortes diárias e as medidas de isolamento vão sendo suspensas.

AULAS

Em decreto publicado na noite de ontem, a governadora Fátima Bezerra, que também é professora, determinou o retorno às aulas presenciais para as redes públicas e privadas de ensino.

VACINAS

A governadora tranquiliza mais a população ao informar que, em reunião com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, quando confirmou a chegada de 76.850 novas doses da vacina anti-covid para amanhã. Serão 1.600 CoronaVac e 72.250 AstraZeneca.

ATRASO

Levantamento do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, pelo 56.840 pessoas no Rio Grande do Norte estão fora do prazo para recebimento da segunda dose da vacina contra a covid-19. Em Mossoró, a vacina está em falta.

PP

Deputados estaduais ligados ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, deverão assumir proximamente o comando do PP no estado do Rio Grande do Norte. Contudo, o deputado Beto Rosado, perdendo sua presidência, permanecerá na legenda.

ANTÁRTICA

Mais uma pérola do presidente Jair Bolsonaro. Em pronunciamento transmitido pelas redes sociais, disse que conhecia o Brasil de Norte a Sul, do Amazonas até à Antártica. Assim, a Antártica, conforme o presidente, passa a ser o mais novo Estado brasileiro.

MDB

Nas pesquisas realizadas em Natal, o ex-ministro Henrique Alves desponta como primeiro colocado nas intenções de votos para a Câmara dos Deputados, mas com o deputado Walter Alves reeleito presidente do diretório no RN, não se sabe se disputará mandato pelo partido.

RENAN

Três senadores aliados do presidente Bolsonaro, Eduardo Girão (Podemos-CE), Jorginho Melo (PL-SC) e Marcos Rogério (DEM-RO), impetraram mandato de segurança no STF contra a indicação de Renan Calheiros para a relatoria da CPI da Covid-19.

PARENTESCO

Os parlamentares alegam que sendo pai do governador de Alagoas, Renan Filho, o senador Renan estaria impedido de exercer o cargo. Como não se trata de assunto constitucional, o ministro Ricardo Lewandoski, relator da ação, deverá rejeitá-la, alegando que se trata de assunto interna corporis do Senado.