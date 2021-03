MORTES

Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, até o último final de semana, 508 mortes foram registradas no Rio Grande do Norte, na fila de espera por leitos de UTI.

INVERNO

Boas chuvas foram registradas na Região Oeste do RN no último final de semana. A maior precipitação foi em São Francisco do Oeste, com 83mm. A Emparn aponta que pelo menos 50 cidades potiguares terão chuvas até amanhã, sexta-feira (26).

APOIO

No Vaticano, o Papa Francisco determinou o corte de 10% no salário dos cardeais, por conta da pandemia. No Rio Grande do Norte, alguns vereadores decidiram doar 25% dos seus salários, até o mês de junho, com o mesmo objetivo.

BISPOS

Depois do bispo de Mossoró, D. Mariano receber a primeira dose da vacina anti-covid-19, hoje, foi a vez do arcebispo de Natal D. Jaime Vieira Rocha, 73, ser vacinado, na UBS de Brasília Teimosa. “Rendo graças ao Senhor pela ciência e vacina” e desejou que a vacina chegue para todos.

DRIVE-VACINA

A Prefeitura de Natal vai abrir mais um ponto de drive-thru nesta quinta-feira (25), quando começa a imunização da população a partir dos 72 anos. A Arena das Dunas será o 4º drive disponível para público e vai funcionar das 8h às 16h.

MORTES

pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) aponta que o Brasil pode chegar a um pico de cinco mil mortes por Covid-19 entre abril e início de maio. A projeção é do professor do Departamento de Estatística Márcio Watanabe.

CONVITE

Governadores que assinaram carta à Câmara e Senado pedindo volta de R$ 600 no auxílio emergencial não foram convidados para o encontro do presidente Bolsonaro com os presidentes da Câmara, Senado e STF.

LACEN

O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN entregou certificado de mérito em saúde pública ao Laboratório Central de Saúde Pública do RN Dr. Almino Fernandes pelo seu trabalho no enfrentamento da covid-19. Em média, cerca de 800 exames foram realizados por dia pelo LACEN.

CNH

A Direção do Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) comunica a prorrogação por tempo indeterminado dos prazos de processos e de procedimentos relacionados aos serviços de habilitação de condutores, registro de veículos e autuações de competência do Órgão

CONFRONTO

Com decisão do Supremo Tribunal Federal, acolhendo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos casos da Lava Jato, poderá haver a disputa pela presidência da República, no próximo ano, entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.