VEREADORES

A Câmara Municipal de Mossoró definiu a composição das Comissões Temáticas. Em comum acordo, os vereadores dividiram a presidência das Comissões de maneira proporcional entre os que se dizem de situação, independentes e de oposição ao prefeito Allyson Bezerra (SD).

LARISSA

A vereadora Larissa Rosado será a líder da oposição na Câmara Municipal de Mossoró. A bancada que conta com apenas três vereadores concordou que a liderança será exercida em sistema de rodízio, com seu representante sendo substituído a cada seis meses.

TERCEIRIZADOS

Pegou mal para o prefeito Alysson a falta de cumprimento da palavra, quando assegurou o pagamento aos servidores terceirizados na última segunda-feira. Entre os funcionários estão os que prestam serviços à saúde, com atividades redobradas durante a epidemia do Covid-19.

MEDICAMENTOS

A secretaria municipal de Saúde informa a aquisição de medicamentos, no valor de R$ 103.059,24, para abastecimento nas 46 Unidades básicas de Saúde (UBSs) e 3 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

RAIOS X

Ainda não houve qualquer definição por parte da secretaria municipal de Saúde sobre o funcionamento do aparelho de Raios X que se encontra inoperante na UPA do BH, há mais de cinco anos. Sobre a UPA dos Abolições, o assunto foi arquivado.

BOM JARDIM

o PAM do Bom Jardim, é uma das unidades de saúde de maior demanda nas áreas de clínica médica especializada, ambulatorial, exames e pequenas cirurgias. No período de janeiro a abril de 2020, em plena pandemia, chegou a registrar um total de 79.690 atendimentos.

DEPUTADO

Beto Rosado (Progressistas) continuará deputado federal. Em decisão liminar, o ministro Luis Felipe Salomão, do TSE, anulou a decisão que determino a posse imediata de Fernando Mineiro (PT) como deputado federal em seu lugar.

TURISMO

O Governo do Estado assinou termo de compromisso com a Federação do Comércio do RN (Fecomércio/RN) para implantação do Sistema de Inteligência Turística. O investimento é de R$ 700 mil nos próximos dois anos, com recursos da Emprotur.

VACINAÇÃO

Com calendário mais ágil que Mossoró, a prefeitura de Natal iniciou ontem, quarta-feira (10), a aplicação da segunda dose da vacina da CoronaVac nos 13.313 profissionais de saúde que já tomaram a primeira dose entre os dias 20 de janeiro e 2 de fevereiro.

PONTOS FACULTATIVOS

A prefeitura de Natal decidiu manter os pontos facultativos dos dias 15 e 16 de fevereiro, referentes ao carnaval, seguindo até às 14h do dia 17, a Quarta-feira de Cinzas. Em outras cidades turísticas, é o Ministério Público quem está sugerindo que o expediente seja normal, sem pontos facultativos.

OPINIÃO

O brasileiro acostumou-se a ouvir declarações do presidente Bolsonaro sabendo que a opinião emitida pode mudar em poucos minutos. Agora mesmo, Bolsonaro diz que nunca foi contra a vacina Covid e que a imunização em massa é a solução para a retomada mais rápida da economia.

VACINAÇÃO

Com uma média de mais de 4 milhões de doses de imunizantes aplicados por dia, a marca de 150 milhões de doses deve ter sido superada no dia de ontem (10). Mesmo com a falta de organização do Ministério da Saúde, o Brasil ocupa a quinta posição entre os países que mais aplicaram a vacina.