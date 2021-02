LIDERANÇA

A governadora Fátima Bezerra substituiu sua liderança na Assembleia Legislativa. Saiu o deputado George Soares e foi indicado o deputado Francisco do PT. A exemplo do antecessor, Francisco do PT é considerado bom articulador e tem bom acesso aos colegas no Legislativo.

GREVE

A Prefeitura de Mossoró poderá enfrentar a primeira greve na administração Allyso9n Bezerra. Os servidores terceirizados, com quatro meses de atraso no pagamento, não aceitam a indiferença da administração municipal em relação ao assunto.

JUSTIFICATIVA

O prefeito Allyson precisa entender que não pode passar quatro anos no cargo sem se preocupar com os problemas do município, preferindo a cômoda posição de responsabilizar a gestão, ou gestões anteriores pelas dificuldades normais a toda administração.

INDELICADEZA

A Associação dos Diabéticos de Mossoró tinha reunião agendada para ontem, com a secretaria de saúde Dra. Morgana Dantas, para discutir a falta de insulinas no município. Convidou vereadores para o encontro, mas, na hora aprazada, foi informada que a reunião foi cancelada.

PESSOAL

A governadora Fátima Bezerra conseguiu reduzir o comprometimento da receita com as despesas de pessoal entre 2019 e 2020. Mesmo assim, os gastos continuam acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

BLOQUEIO

A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 6.831.007,88 (seis milhões, oitocentos e trinta e um mil, sete reais e oitenta e oito centavos) das contas do Estado do RN para pagamento de dívidas com os Hospitais Rio Grande do Norte, Memorial São Francisco e Wilson Rosado.

VACINAS

Insumos para produção de mais 8,6 milhões de doses da CoronaVac chegam ao Brasil. Após Anvisa mudar regra, Ministério da Saúde diz que negocia 30 milhões de doses das vacinas Sputnik V e Covaxin contra a Covid.

CAUTELA

No intuito de evitar o que ocorreu em Manaus, onde faltou oxigênio para o atendimento às vítimas da Covid-19, o Ministério Público abriu inquérito civil para averiguar o abastecimento e fornecimento de oxigênio e gases medicinais aos hospitais da rede pública no Rio Grande do Norte.

GARIBALDI

O aniversariante do dia é o ex: deputado estadual, prefeito de Natal, Governador e Senador Garibaldi Alves Filho. Atualmente, sem mandato, Garibaldi deverá disputar um mandato de deputado estadual, em 2022.

BETO

O deputado Beto Rosado não desiste em manter ser mandato de deputado federal. Nesse sentido, a sua defesa ingressou com mandado de segurança com pedido de liminar no Tribunal Superior Eleitoral.

PSDB

O ex-presidente FHC, 89 anos, considera que a eleição de Arthur Lira para a presidência da câmara pode levar o PSDB a um declínio irreversível; “ou mostramos força e independência apoiando claramente Baleia ou adeus às expectativas de sermos capazes de obter alianças e ganhar as próximas eleições.”