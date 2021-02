MENSAGEM

A governadora Fátima Bezerra decidiu comparecer à sessão de abertura da Assembleia Legislativa, onde leu sua mensagem anual. Em longo discurso, de mais de duas horas, ressaltou a ação de combate à pandemia da Covid-19.

PONTO FACULTATIVO

O prefeito Allyson Bezerra, até ontem, não havia decidido sobre decretação, em Mossoró, de ponto facultativo no período de carnaval. O Governo do Estado e a Prefeitura de Natal não vão decretar ponto facultativo nesse período.

PROIBIÇÃO

A governadora Fátima Bezerra proibiu, ainda, pelo decreto 30.369/21, a realização de festas ou eventos comemorativos de carnaval, incluindo prévias carnavalescas e similares, promovidos por entes públicos ou iniciativa privada.

CESSÃO

A UERN autorizou a cessão da professora Hubeônia Morais de Alencar à prefeitura de Mossoró, com ônus para o órgão cessionário, para ocupar a função de secretária municipal de Educação. A cessão compreende um período de 02 (dois) anos.

RAIOS X

Usuários do SUS, em Mossoró, torcem para que o atual prefeito recupere o serviço de RX da UPA do BH, que deixou de funcionar desde a gestão Francisco José, passando por Rosalba e agora, chegando a Allyson.

TOMÓGRAFO

Outra dificuldade na área da saúde foi a pane, há 5 dias, no tomógrafo do Hospital Tarcísio Maia, que atende pacientes de Mossoró, Vale do Assu, Região Salineira e toda Região Oeste. Os exames estão sendo enviados para serviços da rede privada.

MESA

Na disputa pelos cargos da Mesa Diretora da Câmara dos deputados não há nenhum nome do Rio Grande do Norte. O mesmo acontece em relação aos prováveis nomes para as presidências das Comissões Permanentes.

DISPUTA

A oposição do Rio Grande do Norte terá o ministro Rogério Marinho ou o ministro Fábio Faria disputando uma cadeira ao Senado pela oposição. Outros nomes ainda surgirão, todos considerando o atual senador Jean Paul Prates como um candidato com reeleição difícil.

GOVERNO

Embora haja vários candidatos para a disputa ao Senado, o mesmo não acontece com o governo do estado, mesmo que a governadora Fátima Bezerra não esteja bem avaliada. O nome do presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, continua em alta.

ÁLVARO

Com o respaldo dos ministros Rogério Marinho e Fábio Faria, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, foi recebido, ontem, pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre os compromissos, liberação de recursos para extensão da faixa de praia em dois quilômetros da orla.

REFORMA

Depois das negociações com o “Centrão” e com lideranças políticas, o presidente Bolsona poderá promover uma reforma ministerial para atender os que lhe apoiaram, votando em seus candidatos para as presidências do Senado e da Câmara.

RACHA

PSDB e DEM saem fragmentados da eleição do presidente da Câmara dos Deputados. Por ação direta do presidente Bolsonaro, a bancada federal tucana rachou no apoio ao candidato Baleia Rossi. O DEM, por sua vez, poderá perder o deputado Rodrigo Maia, pelo mesmo motivo.