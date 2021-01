MANDATO

A notícia política da semana, em destaque, foi o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral que resultou na perda do mandato do deputado federal Beto Rosado. Abrindo espaço para a posse de Fernando Mineiro no cargo. Assim, a oposição a Bolsonaro ganha mais um parlamentar.

GLEISE

A presidente do PT, Gleise Hoffman parabenizou Mineiro pelo Twitter, ressaltando que a bancada do partido dos trabalhadores passa a contar com 53 deputados federais.

MINEIRO

Em resposta a Gleise, e também pelo Twitter, Mineiro respondeu: “Só aguardando a publicação da decisão, diplomação e posse para me somar com a aguerrida bancada do PT na Câmara”. Com o exemplo de Mineiro na Assembleia, deverá ser um bom deputado federal.

SANDRA

Na última eleição, a ex-deputada Sandra Rosado, foi forçada pelas circunstâncias a se afastar do pleito, num entendimento que facilitaria as eleições de Beto deputado federal e Larissa deputada estadual. Somente um dos lados cumpriu o compromisso.

CANDIDATURA

Confirmando-se o afastamento do deputado Beto, a ex-deputada estadual, ex-deputada federal, e ex-vereadora, Sandra Rosado, anunciou sua disposição em disputar, mais uma vez, o cargo de deputado federal para Mossoró reconquistar sua posição na Câmara dos Deputados.

VACINA

A governadora Fátima Bezerra associou-se a outros 14 governadores e assinou ofício ao governo federal exigindo mais atenção às providências em relação ao combate ao covid-19.

PASSARELAS

Quando governadora, Rosalba Ciarlini conseguiu aprovação, junto ao governo federal, de R$ 14 milhões, para construção de passarelas e iluminação na rodovia do contorno em Mossoró. Depois de tudo esse tempo, o governo federal ainda não liberou os recursos.

SAÚDE

O prefeito Allyson tem visitado postos de saúde e, em ação imediata, ligado para sua secreta

ária exigindo providencias para solução de problemas no atendimento à população. Cabe a pergunta, por que a secretária não está presente nessas visitas

VAIDADE

O prefeito Allyson pode até ficas envaidecido em obter o apoio de 95% dos vereadores, mas isso exigirá muita paciência para administrar essa convivência. Ao que parece, dos 23 vereadores somente Larissa Rosado será oposição ao prefeito na Câmara de Mossoró.

SABOTAGEM

Com chamada de capa, a revista Carta Capital denuncia o presidente Bolsonaro e o ministro Pazuello como estando em guerra contra o Brasil afirmando que “inimigos do plano de vacinação, Bolsonaro e Pazuello mais uma vez sabotam a saúde”.