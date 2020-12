AUXILIARES

Com posse marcada para a próxima sexta-feira, o prefeito diplomado 11+Allyson Bezerra já adiantou os nomes de 15 dos seus futuros auxiliares, a maioria oriunda dos quadros universitários.

RESTRIÇÕES

Nas duas maiores cidades do estado, Natal e Mossoró, a cerimônia de posse dos prefeito, vice-prefeito e vereadores terá presença restrita. Os eventos serão retransmitidos pela internet e emissoras de tv legislativas.

PRECIPITAÇÃO

Totalmente desnecessária a atitude da equipe de transição do prefeito que assume em mais cinco dias de recorrer à Justiça, alegando demora no repasse das informações pela equipe de transição da prefeita Rosalba. Foi uma impaciência inútil.

CÂMARA

Por iniciativa dos próprios vereadores, a Câmara Municipal de Mossoró realiza hoje, (29) sua última sessão com a atual composição que será modificada em janeiro de 2021. Serão votados dois projetos para regulamentação de atos internos.

LIBERAÇÃO

Os professores de universidades federais convidados pelo prefeito Alysson para composição do secretariado terão que cumprir trâmite burocrático, até que sejam liberados de suas repartições de origem.

RESSARCIMENTO

Todos os funcionários requisitados para a futura administração terão seus salários ressarcidos pelo município, inclusive as obrigações sociais. É possível que alguns recebam mais que o salário atual de secretários municipais.

POLOS

Natal, Mossoró e Caicó estão entre as 51 cidades do nordeste escolhidas no programa de rede de cidades-polo. O programa pretende aumentar a capilaridade das políticas de desenvolvimento regional.

SERINGAS

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou a aquisição de seringas e agulhas para iniciar a vacinação contra a Covid-19 no estado. Os vacinadores serão treinados através de convênio com a UFRN.

SUBSTITIUIÇÕES

Bolsonaro é o 2º presidente que mais trocou ministros desde a redemocratização. Foram 14 mudanças em 24 meses. A ex-presidente Dilma Rousseff segue em frente, no primeiro lugar, com 19 substituições nesse mesmo período.

RECURSOS

O prefeito diplomado Allyson Bezerra é consciente de que receberá uma prefeitura organizada e com muitos recursos em caixa. Somente para recapeamento asfáltico em ruas, a gestão Rosalba Ciarlini está deixando em caixa importância superior a R$ 10 milhões.