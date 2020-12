OPINIÃO

De Eliane Cantanhede: o segundo turno confirmou a estrondosa derrota dos extremos. PSDN, em São Paulo, o DEM, no Rio de Janeiro e o MDB elegeram o maior número de prefeitos. Pode significar uma frente antibolsonarista.

OPINIÃO 2

Merval Pereira analisa que as eleições de domingo sinalizam que o extremismo de Bolsonaro perdeu espaço. Bolsonaro terá que se entregar cada vez mais ao centrão. E terá que se filiar a algum partido.

REELEIÇÃO

O presidente Bolsonaro terá que modificar sua maneira de fazer política. Os filhos, ao que parece, estão momentaneamente neutralizados. Talvez, seja necessário falar menos nas redes sociais, sobretudo em relação a temas polêmicos.

ROSALBA

Se alguém perguntar o que Rosalba fará no futuro, a resposta vem imediata. Será candidata a deputada federal. O deputado Beto, deverá perder o mando nos próximos meses, e será candidato a deputado estadual em 2022.

DIFICULDADES

O potencial eleitoral de Rosalba, entretanto, não é o mesmo das eleições anteriores. Claro, tudo dependerá do sucesso de eleições anteriores. Talvez precise de outros apoios para ter votação em Mossoró que alavanque sua eleição à Câmara dos Deputados.

INVERNO

Ainda são chuvas esparsas, de pouca precipitação, mas a mudança no clima anima salineiro e agricultores. São atividades independentes, mas que dependem das chuvas, os primeiros, pela diminuição da produção, os últimos, pelo aumento da colheita agrícola.

VACINA

A Pfizer, multinacional farmacêutica americana está colocando a faca nos peitos do governo brasileiro. Concedeu o prazo de poucos dias para a decisão sobre a compra da vacina da Covid. O governo considera o preço muito alto para essa compra.

FEMURN

Apesar da importância da Federação dos municípios do Rio Grande do Norte, prefeitos de Natal e de Mossoró não têm mostrado na presidência dessa Associação. Allyson, prefeito eleito de Mossoró, ao que parece, seguirá na mesma linha.

PRECIPITAÇÃO

Assessores do prefeito eleito Alysson Bezerra juram, de pés juntos, que ele será reeleito em 2004 e, em seguida, eleito prefeito do Rio Grande do Norte. Melhor ir com mais calma.

ACERTO

Eleito governador do estado em 1982, José Agripino declarou que os adversários dele seriam os mesmos em 1986. Não deu certo. Allyson acerta em procurar seus oponentes, inclusive, oferecendo cargos em primeiro escalão. Está certo, em fortalecer sua base política.