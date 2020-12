PADROEIRA

A festa de Santa Luzia 2020 será aberta oficialmente na noite de hoje, 03 de dezembro, com roteiro oficial descendo a avenida Presidente Dutra, às 18:30, saindo da Igreja-Matriz de São Manoel.

MOURÃO

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, movimentará a política local, chegando para participar da abertura do Fórum de Desenvolvimento do Seminário 2020 – Oportunidades de Investimentos.

ROGÉRIO

O ministro Rogério Marinho pernoitou, ontem, em Mossoró. Desta vez, cumprirá agenda oficial no Seridó, Vale do Assú e Mossoró. Em sua companhia, os deputados Benes Leocádio (Republicanos) e Beto Rosado (PP).

PARLAMENTARES

Além do vice-presidente e de ministros, participarão ainda do Seminário os deputados Bia Kicis (PSL-DF), João Maia (PL-RN), Beto Rosado (PP-RN) e Benes Leocádio (Republicanos-RN),

EZEQUIEL

Além da governadora Fátima Bezerra e alguns dos seus secretários, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, também participará do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido.

COMPORTAMENTO

Muito estranho a atitude de lideranças oposicionistas criticando a prefeita Rosalba Ciarlini por continuar em franca atividade administrativa, recuperando ruas, UPAs, UBSs e escolas municipais. Preferiam a prefeita de braços cruzados, aguardando o final do mandato.

BUROCRACIA

O jornalista Vicente Serejo conta que foi derrotado pela burocracia. Com leves sintomas que poderiam apontar para covid, procurou atendimento no município. Não foi atendido porque exigiram recibo de energia, água ou taxa de lixo.

UNIMED

Procurou ser atendido pelo plano de saúde Unimed. Também fracassou, pois não havia autorização da própria Unimed. Pagou R$ 400,00 e conseguiu realizar o exame. E, concluiu: “o cartão de crédito derrotou o cidadão e o sócio da Unimed. Fazer o que?” Viva Mossoró.

COVID

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Hermano Morais (PSB) chamou a atenção da população jovem do Rio Grande do Norte para a prevenção e o combate ao novo Coronavírus.

VACINA

E, por falar em Covid, a Câmara dos Deputados aprovou, ontem, MP que abre crédito extraordinário de R$ 1,995 bilhão para viabilizar a compra de tecnologia e a produção da vacina de Oxford contra o novo coronavírus.

BOLSONARO

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, diz não ter dúvidas de que, apesar de muitos afirmarem que o presidente Jair Bolsonaro saiu derrotado das eleições municipais, o chefe do Executivo continua forte e sua reeleição é muito provável em 2022.

GÁS

A Petrobras anunciou aumento de 5% no preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha. No acumulado do ano, houve alta de 21,9% ou de R$ 6,08 por botijão.