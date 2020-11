CÂMARA

Os vereadores eleitos e reeleitos estão sendo cuidadosos quando questionados sobre escolha do futuro presidente da Câmara Municipal. Alguns estão bem articulados e acreditam que serão vitoriosas nessa nova disputa.

POSSE

O prefeito eleito será empossado logo após a posse dos vereadores da nova legislatura. Isso significa dizer que o futuro presidente da Câmara será eleito ainda com Rosalba à frente da administração, o que não significa dizer que Allyson não tenha forças para influir no resultado.

OPOSIÇÃO

A bancada de oposição terá poucos vereadores na Câmara Municipal de Mossoró. Por outro lado, surgiu o primeiro eleito a se considerar independente, Pablo Aires PSB), que avisou haver sido convidado para a bancada do prefeito, mas não será situação nem oposição.

INTERFERÊNCIA

Os novos vereadores não estão gostando da interferência do ex-vereador Thomaz Neto nas articulações do vereador Lawrence Amorim, candidato a presidente da Câmara Municipal.

SAÚDE

Dois nomes estão sendo apontados como possíveis secretários da saúde na administração Allyson Bezerra. Dr. Jarbas Mariano, odontologista, ex-diretor do Hospital Regional Tarcísio Maia e o Dr. Caio Riquete, bioquímico.

PRESTÍGIO

Na disputa pela secretaria da Saúde, Jarbas recebe o apoio de empresários do sal de Mossoró e Caio é apontado por familiares do vice-prefeito, Fernandinho das Padarias. Outros candidatos ainda poderão surgir.

CAÇA ÀS BRUXAS

Uma das primeiras providências da equipe de transição do prefeito eleito será o levantamento de quantos funcionários foram contratados em regime provisório e, também, quantos foram demitidos, no período que antecedeu a campanha eleitoral.

PULVERIZAÇÃO

A bancada federal do Rio Grande do Norte é constituída por oito deputados federais. Atualmente, cada um dos parlamentares está filiado a um partido diferente, o que enfraquece a força política da bancada potiguar.

CONTAMINAÇÃO

Com a realização de testagem na Câmara Municipal foi possível diagnosticar vereadores e funcionários contaminados pelo Covid-19. Entre os que testaram positivo estão a presidente, vereadora Isabel Montenegro e o vereador Ricardo de Dodoca.

COVID-19

O deputado estadual José Dias (PSDB) fez um pronunciamento nesta quarta-feira (25) na Assembleia Legislativa, mostrando preocupação com os casos crescentes de coronavírus, no Estado. Quer proteção para as pessoas que correm maior risco com a doença.

COBRANÇA

Comissão da Câmara dos Deputados que acompanha as ações de combate à pandemia da Covid-19 não ficou satisfeita com explicações do Ministério da Saúde sobre os 7 milhões de testes para diagnóstico do Covid-19 perderão a validade entre dezembro de 2020 e março de 2021.

DISCRIMINAÇÃO

O Senado aprovou nesta quarta-feira (25) o projeto de lei que inclui motivações de preconceito racial e sexual como circunstâncias agravantes de pena para qualquer tipo de crime. O PLS 787/15 segue agora para a Câmara dos Deputados.

IRREGULARIDADES

O Tribunal Superior Eleitoral identificou indícios de irregularidade em doações nas Eleições 2020 que somam mais de R$ 588 milhões. A maior ocorrência está ent5re fornecedores com sócios ou representantes que recebem Bolsa Família.

